Tomáš Přidal



Vyhlásili pátrání

Po ztracených slovech

Někdo jim dal super tip

Na zástupy smrtí

Bojovnice za věčnost



Strkám nůž do slunce

Vystřikuje zlatou moč

Lidé bez páteře

Zvedají těžké osudy

Padají do plytkých hrobů



Živé obrazy mluví z pater

Nad hlavami návštěvníků

Přestavují galerii andělé

Křídly ze starých spisů

Čtou ortely pro hmyzí lid



Ustupte před stínem

Hraje vířivé ticho

Vše se skládá

Z pozemské radosti

Nad neskutečnou podívanou



Dnes jsem vymetl

Všechny střepy štěstí

Novomanželé spí v sobě

Říká to spletenec těl

Není hezké rušit vzrušení



Pro příští středu

Zazpíváme vodníkům

Smočíme své hlasy

Osvěžíme si naše písně

Vodňanské i Vodomilské



Přátelé Pozor!

Začíná

Stoupat opona

Všichni na své značky

Dnes nás cejchuje úspěch…

