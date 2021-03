Odmítl ženu noci,

odmítl její

havraní vlasy

a černou duši,

která se neprovinila,

to jenom tma sloužila

jejímu černému nitru.

Měla pro něj službičku,

žádala o světlé stránky dnů,

které jenom on

mohl vytrhnout

z knížek, které byly

horkými novinkami

na obzorech pánů sluncí,

na obzorech teplých krajů.

Chtěla poznat jejich

obsah a ukojit hlad očima,

chtěla aby i ji ozářila

moudrost, která se před ní

skrývala v černé citadele

na konci slepé ulice,

v blízkosti lidí, ale mnoho

tisíc mil od nočního tvorstva.

Svolil a šplhal po

pyramidě z horkých

kvádrů, sálalo z nich teplo,

a on si spálil chodidla

a kůži za krkem,

která praskala, jak se přibližoval

k ctihodným pánům sluncí.

Věděli, proč k nim má cestu,

stránky mu vydali,

chtěli vyhovět přání

ženy noci, která se

jimi dopálila.

Nechtěli být zlí,

ale bylo jasné

jako slunce,

vycházející na obloze

v den smuteční noci,

že světlé stránky života

mohou prožívat

pouze lidé, kteří

nejsou stiženi tmou

uvnitř srdce, tlukoucího

do hřebů z rakví

přisluhovačů nokturna.

Proto jí musela

postačit moudrost,

která by byla ve slabě

světlých barvách,

kdyby ze sebe

sňala černý kabátec

s černými kapsami

nočních zastaveníček.

To by ovšem zemřela

a její ochrana vůči světlu,

by byla neopodstatněná.

Každý život končí

v černé…

…i když ten její

v ní i začal.

Tomáš Přidal