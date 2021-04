Ospalá znamení

V touze vstát

Z potetovaných nebí

Sloupnout onu průhlednou

Had velikosti vlasu

Šimrá v zarostlém kořenu

Ucha, jež neslyší syčet ani plakat

Slzy, padající na horké léto

Je krásné myslet na Zem

Vzdálenou od naší subkultury

Dvě miliardy pozemských let

Neničenou časem a stále mládnoucí

Těžká úvaha nad lehkostí bytí

Je to, co námi promlouvá

Ony akty, které neskryjeme (v sobě)

To, co jsme a kým jsme byli kdysi… předtím

Slyšte!

Pěvci hlaholí

Píšťalami metamorfóz

V proměnách nezvyklosti času

Slyším své neživé srdce

Stále bít… ranní mši za Poživot

Tomáš Přidal