Muž, který Ti snese

oblohu z nebe,

je hotový Anděl,

jež nepotřebuje

další přípravu

ve svém dobrosrdečném konání.

Žena, která Ti hezky zazpívá,

když jde o vše,

je možná proradným zlodějíčkem

vašich citů i hmotných statků,

trochu s ní zatřeste,

třeba ze sebe něco překotně vysype.

Nechte ji svobodně mluvit!

Obejmete pevně svého Muže,

to On je tím Vašim strážným Andělem,

Zázrakem - převtěleným do partnera,

pro kterého není váš požadavek

žádná překážka (ba ani nesmysl).

Miluje vás stejně,

i když mu někdy Žena

krade vlastní vyznání z jeho úst

a líbá jej na citlivých partiích;

zranitelných místech

pro které Andělé žijí

&

umírají, nespatřeni

v těch těžkých chvílích,

kdy jsou jim sebrána křídla,

která těžce tíží slzy,

padající Andělům z milostivých očí,

padající v podobě

diamantových perel,

v nichž si zlodějné ženy

(vašich citů a tužeb)

přivlastňují váš žal.

Sami se zkrášují,

na úkor prvoplánového štěstí…

zatímco vy,

v druhých liniích

bojujete za hřích

Nepokradeš!

Ve vysvětlení

svatému Petrovi

krabatí se vrásčité čelo…

V andělském pronášení

slov skrz síto rozhřešení

omlouváte se

za vlastní milované srdce

jež Ženou vaší je;

zlodějem vašeho niterného sledování

a touláním se k Bohu.

Možná je to naopak…?

Muž, který v panteonu

konání vystupuje

(z nádraží myšlenkových střetů)

v podobě andělské bytosti,

může tak stejně být

zlodějem bez čistého úmyslu

a Žena s nenechavými prsty,

(pro potřebné dušičky)

jež ovládá kouzly a laskavým slovem

ozvěny dobrých srdcí,

Andělem s nádherným hlasem

proklamující a hlásající

úhel pravdy,

v nebeských počtech,

vedoucích slávou

strmě vzhůru

i hluboko pod zem,

kde černá hlína

pohltí vaše nečisté úsudky

v soudu

před samotným Zatracovaným!

Ďáblem, jemuž z rohů probleskuje Hřích,

před Anděly zjevující se v podobě dusotu blesků,

párající duši

na trestné cáry,

z kterýž již neslátáte

poctivou ozvěnu nápravy.

Propadnete

úsudkem

hlouběji.

Vždy (!) poslouchejte své srdce.

A pokud uslyšíte nenadálé Ticho,

teprve tehdy uvěříte, že život je pryč

nenávratně

v inventuře před

vrchním Soudcem,

v přepočítávání dobra a zla,

v třídění Andělů & Zlodějů

(bez pohlavní odlišnosti).

Tomáš Přidal