Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Francie 1756

Na návsi

12 hodin, 36 minut, 21 sekund.

Zraky přítomných hledí vpřed.

Odsouzený hledí k zemi.

Soudce čte jeho ortel.

Zpečetěný osud.

Tvrdý konec chudáka.

„On není vinen!”

V davu to zašumí.

Asi jako v lese.

Když se o sebe otře listí.

I stromy mají duši.

I stromy mají touhu.

Ten hlas byl blízko.

K patě šibenice kráčí muž.

„On není vinen!”

Soudce nakrčí obočí.

Muž Slova přikyvuje.

„On není vinen?”

„Ne, není…!!!”

„A kde psáno, tak, he?”

Ohavný škleb se zračí v soudcově tváři.

„Psáno tak v psaní…

…které zde, jest.”

V ruce drží obálku.

Na ní je otisk pečetě.

Dvouhlavý lev!

NALÉHAVÉ!!

MILOST!!!

„Zešíleli snad?”

„Kdo, pane?”

„Ti nahoře!”

„Pokud myslíte našeho císaře,

tak zrovna teď šílí láskou

k jedné dámě, kterou si chce vzít…

(otočí se do davu)

..a tento muž je v dán milost

osudu, aby zpečetil svazek

dvou lidí…”

V davu někdo pláče.

Pláčou ženy.

Pláčou starší panny.

Ach, jak dojemná to scéna

vystřižená jako z doby Shakespearovy.

„Nebuďte blázen,

náš císař si tohle

(ukáže na dopis i na odsouzeného)

přece nemůže vzít na triko!?”

„To ne, on nosí kroužkovou

zbroj na prsou, a na veřejnosti

někdy i pancíř.

Jeho srdce je z oceli.”

„A srdce tohoto ničemy…

…patří šibenici, haha!”

„Nikoliv!

Ten muž půjde se mnou,

a Vy se styďte.

(ukáže na spoutané ruce odsouzeného)

Rozvažte toho chudáka!

(ukáže do davu)

Nekrmte lidi popravami,

už tak je ve světě dost zla,

které se šíří jako mor.”