Něco nezdravého se v tom krásném městě děje!! (změní se to ještě někdy???)

A to je před volbami!!!!

Olomouc, krásné město, tráva posečená, chodníky čisté atd. To však bylo!!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.