Budoucí školáci se nejdříve potkali s princeznami, se kterými poznávali písmenka, se zajícem a vlkem skládali puzzle, u Večerníčka natrefili na Macha s Šebestovou, kteří měli utržené sluchátko, a poznávali s nimi pohádkové melodie.

U Pata a Mata si děti poskládaly auto z Lega. Na stanovišti, kde je uvítal hroch a lev z Madagaskaru, se děti strefovaly míčky do koše.

Z Pohádky o mašinkách k nám zavítali páni výpravčí pouštějící vlaky do tunelu. Jaké by to bylo ale odpoledne, když by z Večerníčku nepřiletěla známá Včelka Mája s kamarádem Vilíkem? Tito dva kamarádi s úsměvem přihlíželi a povzbuzovali děti, jež ukazovaly, jak si dokáží poradit s míčky na lžíci.

V pohádkovém odpoledni nechyběl ani vodník s mořskou pannou, kteří učili děti navlékat korálky. U Kolína došlo k setkání s medvídky. Předškoláci se velmi snažili a jejich snaha byla odměněna krásnými omalovánkami a barevným míčkem.

Odpoledne ale nebylo jen o soutěžení. O zpestření se postaraly tanečnice z družiny i 2. stupně, k nimž se někteří s chutí přidali. Pomyslnou třešinkou na dortu pak byla možnost pořídit si vzpomínkovou fotografii s pohádkovou bytostí ve fotokoutku.

Odpoledne s pohádkovými bytostmi se vydařilo, vykouzlilo mnoho úsměvů na tváři a již teď věříme, že si toto nádherné odpoledne zopakujeme i příští rok. Další akcí, která je určena nejen budoucím prvňáčkům, bude den otevřených dveří 16. března.

Lenka Tomigová,

ZŠ Zeyerova, Olomouc

