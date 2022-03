Běž domů, Ivane! Bohatí válčí, chudí umírají. Ruský konzulát v Brně ožil vzkazy

Je pátek brzy ráno a Brno se probouzí do mrazivě slunečného únorového dne. V ulicích to vypadá jako každý jiný pracovní den. Školáci s taškami pospíchají do školy, muži a ženy do práce. Na silnici je hustý provoz. Na ulici Hlinky je však cosi jinak. Před budovou Generálního konzulátu Ruské federace stojí ozbrojení muži a na plotě jsou desítky vzkazů, které lemují doplápolávají poslední hořící svíčky. Včera začala válka na Ukrajině, které napadlo Rusko. Před brněnským konzulátem Ruské federace bylo včera husto. Navečer se tam sešli demonstrující lidé, kterým osud ukrajinského národa není lhostejný. Zanechali po sobě vzkazy.

Po čtvrtečních protestech zanechali lidé před budovou Generálního konzulátu Ruské federace v Brně desítky vzkazů a svíčky. | Foto: Deník/Renata Spotzová