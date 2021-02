„Ze začátku jsme byli trochu skeptičtí. Ve facebookové dobročinné aukci jsme měli spousty nádherných uměleckých předmětů, ale chvíli trvalo, než lidé začali přihazovat. Na sběrných místech se granulí, pamlsků nebo hygienických potřeb taky nesešlo tolik, jako v minulých ročnících. V aukci se ale nakonec vydražilo všechno a do posledního kusu jsme prodali taky všechny Šťastné a chlupaté kalendáře, takže cesta, jak pomoct, se nakonec našla a my jsme moc vděční, že se sbírka i přes omezení a složitou situaci vydařila,” svěřuje se zakladatelka sbírky Lucie Balvínová.

Díky sbírce na transparentním účtu Psího domova přistálo dohromady 45 988 Kč, a to také zásluhou povánočního dobročinného turnaje v Call of Duty. Udělalo nám obrovskou radost, že nás organizátoři této akce sami oslovili s tím, že by výtěžek rádi věnovali právě do naší sbírky. Jsme opravdu pro každou formu pomoci a to nejen během sbírky samotné, ale i kdykoli jindy, protože je naším snem a cílem, aby měli útulkáči Šťastné a chlupaté nejen o Vánocích, ale po celý rok, a samozřejmě aby jich v útulcích bylo co možná nejmíň.

Zdroj: Archiv Happy Doggos

Prostřednictvím sběrných míst, kterými letos byly Olopunč, Druhý Domov, Kafe jak lusk, ZERO barvy, HC Olomouc a LOCALDOG se podařilo pro žerotínský Psí domov získat také potřebné granule, dobroty, deky či hračky a oblečky. „Pejsci kromě pamlsků a hraček rozhodně nejvíc ocení kvalitní granule a konzervy, a my všem moc a moc děkujeme za vybrané peníze. Máme teď další faktury za veterinu na více než 60 000 Kč, takže příspěvky jdou hlavně na úhradu veterinárních nákladů a krmení, kterého při aktuálním počtu více než 50 psů, o které se staráme, není nikdy dost,” vysvětluje Larisa Zankerová, vedoucí Psího domova Pod křídly anděla spolku Zastavme Utrpení v Žerotíně, kam můžete i nadále posílat finanční dary na transparentní účet 2501307114/2010, přijít pejsky vyvenčit nebo zvážit klasickou či virtuální adopci.

Pro novinky a aktuality sledujte Facebook a Instagram Happy Doggos.

Markéta Dosoudilová,

za Happy Doggos