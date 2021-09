Je to místo, kde se potkávají lidé uměleckého zaměření.

Dvakrát týdně vždy ve středu a v neděli publikuje na webu Olomouckého deníku své verše mladý básník Tomáš Přidal, rodem z Náměště na Hané . V sobotu 11. září obdržel uznání Mobelovy ceny za debutující sbírku Studování mělkého kroku, která vyšla v pražském nakladatelství Dauphin v roce 2020. My velice gratulujeme a děkujeme Haně Ševčíkové, která nám příspěvek poslala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.