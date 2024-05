Ve Šternberském klášteře proběhla 21. května vernisáž největší výstavy Handkeho obrazů.

Vernisáž velké výstavy díla Jana Kryštofa Handkeho ve šternberském klášteře | Foto: Antonín Gerža

Jan Kryštof Handke ( 1694 - 1774 ) byl malíř Šternberského kláštera. V letošním roce uplyne 330 let od narození a 250 let od úmrtí tohoto významného moravského malíře. Byl to proslulý barokní malíř náboženských i žánrových obrazů a nástěnných maleb.

Jan Kryštof Handke spojil rozsáhlou část svého díla se šternberským augustiniánským klášterem. Předmětem současné výstavy, pořádané v prostorách bývalého Šternberského kláštera, jsou nejen v něm trvale prezentované nástěnné malby a obrazy, ale i zapůjčená díla, veřejnosti běžně nepřístupná.

Malíř působil hlavně na střední a severní Moravě. Tato výstava je ojedinělá, v krásných prostorách, a určitě stojí za návštěvu. Bude možné ji navštívit až do 31. října 2024