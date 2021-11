Stejně tak už dávno neplatí, že učitel ve třídě jenom něco odvykládá, v lepším případě odpřednáší, pak někoho vyzkouší nebo opraví test, dopoledne má vždycky pravdu, odpoledne volno a k tomu ještě ty nekonečně dlouhé týdny prázdnin….

Naprostá většina učitelů pochopila, že jejich další vzdělávání vlastně nikdy neskončí, že vzdělávat se budou po celý svůj profesní život.

V tomto směru patří bezesporu k nejaktivnějším učitelé cizích jazyků, asi i proto, že si chtějí udržet vysokou úroveň aktivního jazyka, protože naši žáci jsou stále lepší a už dávno nestačí být jenom pár lekcí před nimi.

ZŠ Heyrovského v Olomouci patří mezi školy, které aktivně využívají možnosti nabízené programem Erasmus+ plně financovaným Evropskou unií.

Erasmus+ na Heyráku.Zdroj: Reprofoto ZŠ Olomouc, Heyrovského

Podpora jazykového vzdělávání našich pedagogů je dlouhodobá a patří mezi naše priority.

Program Erasmus+ využíváme dlouhodobě a oceňujeme možnost realizace mobilit jak v oblasti kurzů jazykově metodických pro aprobované učitele cizích jazyků, tak i možnosti zúčastnit se obecných jazykových kurzů, což využívají vyučující nejazykových předmětů, ale třeba i vychovatelky školní družiny nebo asistentky pedagoga.

Možnost vycestovat za jazykem do zahraničí, být celý den nucen v cizím jazyce komunikovat, poznat kulturu a historii dané země a v neposlední řadě se setkat z kolegy z jiných zemí, to všechno je neocenitelná zkušenost, které se sebeintenzivnější domácí samostudium nevyrovná.

V těchto dnech končí projektové období našeho Erasmus+ projektu Aktivní učitelé. Stejně jako do běžného i školního života nás všech, zasáhl koronavirus i do tohoto projektu.

Ale tak jako jsme zvládli mnoho nových situací spojených s ještě nedávno nepředstavitelnou distanční výukou, překonali jsme i všechny překážky, které nám koronavirus postupně stavěl do cesty a všech deset plánovaných mobilit v Německu, Irsku a Velké Británii jsme uskutečnili, i když jsme v některých případech museli změnit destinaci.

Když už jsme si mysleli, že všechno „on-line“ máme snad na dlouho za sebou, čekalo nás překvapení v podobě on-line výuky na středomořské Maltě.

Ale i toto jsme zvládli a teď už nás čeká to nejdůležitější, přenést to, co jsme se ve všech kurzech naučili, do našich tříd. Motivovat a aktivizovat naše žáky po tak dlouhé době, kdy bylo všechno jinak, než jsme byli zvyklí, určitě nebude lehké. Ale aktivní a nadšení učitelé to zcela jistě zvládnou.

Ludmila Balíková

ZŠ Olomouc, Heyrovského 33