Čtyřiatřicetiletá Hana žije spolu s manželem a jejich třemi dětmi v malé obci na Prostějovsku. Dvě dcery už jsou školou povinné. Když se školy v říjnu uzavřely, musela skloubit své pracovní povinnosti a starost o tři děti. Jak zvládli celou situaci a jaké zkušenosti a postřehy si odnášejí z on-line výuky?

Při on-line výuce | Foto: Archiv Hany N.

Manžel má náročné zaměstnání, takže jsem situaci musela řešit já. Měla jsem velkou výhodu v tom, že částečně pracuji z domu, takže o děti bylo postaráno. Přiznám se, že lehké to nebylo. Nejmladší syn zůstal totiž také doma. Nechtěl do školky, když viděl, že sestry nechodí do školy, a tak jsem mu ten luxus být doma dopřála.