Při jarním "lockdownu" prý někdy vytočil i víc piva, než když míval normálně otevřené obě hospody. "Teď je to depresivní, nemůžeme prodávat ani pivo,“ povzdechl si Dušan Neumann. V poledne nyní navaří i na dvě stovky obědů, večerní tržby mu ale zhatí brzká "zavíračka". Chuť do podnikání ale neztratil a plánuje proměnu populárního olomouckého klubu.

Zdroj: DeníkKdyž v březnu do České republiky vtrhl nový typ koronaviru, podnikatel Dušan Neumann tušil, že pandemie hned tak neodezní. Do své restaurace prozíravě pořídil stroj na zatavování misek s jídlem. Nedlouho poté vláda vyhlásila takzvaný lockdown.

„Obědy jsme prodávali přes okénko. Také jsme začali s rozvozy,“ řekl Neumann. Zájem byl takový, že spolupráci se společností Dáme jídlo musel rozšířit o vlastní rozvozový systém.

Problém nastal v případě piva. V tancích uvnitř „Rampy“ zbylo dohromady 900 litrů nepasterizovaného moku, jemuž se rychle krátila trvanlivost. Co s tím?

Majitel se rozhodl darovat ho zájemcům de facto zadarmo. Kdo chtěl, mohl přispět do kasičky libovolnou částkou.

„To byla neuvěřitelná sranda. Důchodci chodili s rychlovarnými konvicemi, bezdomovci si koupili velkou konev. Jeden člověk dokonce přijel s akváriem, takže jsme čepovali do něj,“ zavzpomínal Neumann.

Paradoxně ani tak se nepodařilo vyprázdnit všechny tanky, 500 litrů piva skončilo v kanále.

„Je na něj v kuse tlak a po 10 dnech už je špatné. Navíc musíte mít pořád zapnutý kompresor, výrobník ledové vody. Lepší to bylo povypínat, ukončit a čepovat jen sudové,“ vysvětlil.

Do Bounty Rock Cafe si během první vlny pandemie našli cestu nejen tradiční hosté, ale i štamgasti z pivnice Na Rampě. Situaci napomohl fakt, že konzumace alkoholu na veřejnosti tehdy nebyla zakázaná.

„Chodili pro pivo, panáky. Měl jsem dny, kdy jsem do kelímků vytočil víc, než kdyby byly normálně otevřené obě hospody,“ těší podnikatele.

V poledne je narváno, večer musí zavřít

Obsluhoval osobně, takže s mnohými zákazníky se spřátelil a oni si na oplátku jeho služeb vážili o to víc.

Ztráty alespoň částečně zmírnila veřejná sbírka, v níž se podařilo vybrat okolo 35 tisíc korun. Solidarita zákazníků Dušana Neumanna nadchla.

„Byla to doba, kdy se začalo rozjařovat. Chvilkama svítilo sluníčko, atmosféra byla jiná oproti podzimu. Teď je to depresivní, nemůžeme prodávat ani pivo,“ reagoval ve středu 9. prosince na další restrikce ze strany týmu okolo ministra zdravotnictví Jana Blatného.

Vláda o den později nařízení upravila tak, aby hospody, restaurace a bary směly prodávat alkohol s sebou. Následovně jeho prodej "do kelímků" zase zakázala. Provozovny každopádně musejí zavírat už ve 20 hodin, a to včetně výdejových oken.

Navíc platí zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, takže jarní "idylka" se v Bounty Rock Cafe opakovat nebude.

Přitom naplnění tanků a objednávka sudových piv po druhém lockdownu, který skončil teprve ve čtvrtek 3. prosince, vyšel olomouckého podnikatele na 100 tisíc korun.

„V poledne bývá narváno, třeba dneska jsme vydali asi 180 jídel. Ve 14 hodin tu není ani noha, lidé jsou zvyklí chodit zase až večer. Jenže když ve 20.00 zavřete, je to úplně zabité,“ krčí rameny Neumann.

Ztráty hudebního klubu navyšují zrušené akce. Koncert The Plastic People of the Universe na začátku března byl pro letošek derniérou.

Pomoc pro zaměstnance a pronajímatele

Přes dosavadní útrapy a finanční potíže zvládl olomoucký podnikatel těžké časy bez krachu či propouštění zaměstnanců. Nejen díky svým příznivcům. Neumannovi pomohly vládní programy Antivirus a COVID – Nájemné.

„Bohužel jsou určeny pouze pro naše zaměstnance a pronajímatele. Nám z toho nezbyde ani koruna. Tohle bych rád zdůraznil hlavně odborovému předákovi Bohumíru Dufkovi, který si myslí, že nás stát bohatě dotuje.“

Plány na rozšíření a modernizaci

Dušan Neumann, organizátor tradičního festivalu Bounty Rock Cafe Open Air na Korunní pevnůstce v centru Olomouce, který právě tam nebo do svého klubu dostal hudební velikány jako Uriah Heep, Jethro Tull, Raye Wilsona z Genesis nebo Donalda Aireyho z Deep Purple, chystá své podnikání rozšířit.

Když všechno klapne, Bounty Rock Cafe bude časem větší s modernějším vzhledem.

„Chtěl bych z toho udělat jeden z nejlepších klubů v republice,“ netají ambice.