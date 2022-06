Květiny v zahradě Monet kombinoval naprosto jedinečným způsobem, stejně jako barvy na plátně. Dbal na to, aby záhony hýřily barvami od jara do podzimu, aby byly okouzlující za večerního slunce i v něžné ranní mlze. Vznikla tak zahrada zcela výjimečná, a to nejen ve své době. Umělec měl to štěstí, že ocenění se dočkal již za svého života a stal se bohatým. Díky tomu mohl rozlehlou a velkorysou zahradu založit a udržovat. Vložil do ní většinu ze svého jmění, pečovalo o ni sedmero zahradníků.