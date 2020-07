Česko má po dnešku po několikaleté pauze přímé spojení k Jadranu, České dráhy dříve jezdily do Splitu. Pro RegioJet jde o druhou trasu s ubytovacími vozy, dosud jezdil přes noc do Košic.

Vlak jel přes Pardubice, Brno, Břeclav do Bratislavy, na maďarské území vstoupil v Rajce. Dál pokračoval přes Hegyeshalom a Zalaszentiván do Hodoše, ve Slovinsku přes Ormož a Pragersko do Lublaně.

Vlak nabral zpoždění už v Česku a na Slovensku, přes Maďarsko ho téměř stáhl. K velkému zpoždění došlo zejména na chorvatské hranici v Šapjane, kde vlak stál téměř hodinu. Až do Hodoše táhla vlak lokomotiva Siemens Vectron v barvách RegioJetu, přes Slovinsko státní dopravce SŽ, stejně tak v Chorvatsku tamější státní dráhy.

Nenaplnily se nakonec poplašné zprávy, že vlak může mít problém při průjezdu Slovinskem kvůli opatření o minimálních rozestupech cestujících.

První spoj, podobně jako několik dalších, byl již plně vyprodaný. I kvůli velkému zájmu se RegioJet rozhodl jezdit od 11. července denně.

Z cesty k Jadranu s vlakem RegioJet



- Vlak má celkem dvanáct vozů, jede na lince dříve končící v Bratislavě. Pro tyto cestující je vyhrazen ale jen jeden vůz, jinak je celá souprava v prodeji pro cesty až do Slovinska a Chorvatska.



- Pro novou linku má RegioJet speciálního průvodce palubním servisem. Ten se neliší příliš od dálkových komerčních linek RegioJetu: káva a voda zdarma, dortíky za 10 Kč, pivo za 20 Kč.



- Jak je to se zavazadly? Cestující mají více možnosti: v lehátkovém kupé je speciální prostor nad chodbičkou. U vozů Astra je standardní prostor nad sedačkami a ještě speciální prostory pro skladování zavazadel. Pro tento vlak je zrušeno dětské kupé, to slouží jako uzamykatelný oddíl, kam se vejdou i jízdní kola. Každé zavazadlo do tohoto kupé je označeno. Přeprava je zdarma.



- Jednou ze změn v palubním servisu je kavárna uprostřed celé soupravy. Stevardka chodí s černou kávou či mátovým čajem z vozíku, pro dortíky či kávy od baristy si musí cestující chodit.



- Vlak má zhruba 20 minut zpoždění, které nabral hlavně v Česku a Slovensku. V Lublani měl nastoupit i slovinský ministr dopravy, který byl ale včera zatčen.



- Slovinská kontrola dokladů není nijak důkladná, spíše formální.



- I kontrola chorvatskou policií je spíše formální. Dochází k výměně lokomotivy, odpojila se slovinská.