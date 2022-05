Historii doplňuje moderní architektura

Výlet na hrad rozhodně stojí za to. Nejenom kvůli rekonstrukci, díky které dostalo ošetřené torzo paláce nové konstrukce z leštěného betonu, skla a cortenu, což je odolná ocel se zvětralou povrchovou strukturou. Nové prvky zastřešují historicky cenný palác, rozdělují jednotlivé prostory a zároveň zvyšují estetický dojem. Helfštýn po rekonstrukci nabízí k prozkoumávání labyrint místností, průchodů, vyhlídek a teras.

Kromě tradic nabízejí zážitky

Pro návštěvníky tady připravují spoustu akcí. Některé už jsou tradiční, jako například největší světové setkání uměleckých kovářů Hefaiston, festival vojenské historie nebo Helfštýnská pouť. „Připravili jsme ale i nové akce se zaměřením na zážitkové vnímání architektury, například cyklus speciálních nočních prohlídek,“ láká hradní kastelán. Palác žije všemi smysly, a tak v noci škádlí čich vůně čerstvě pražené kávy a zrak návštěvníků naopak upoutávají videomappingové produkce. Helfštýn je ale zážitkem, i když tady zrovna žádná akce neprobíhá. Patří mezi deset největších hradů Česka. Založil ho už na konci třináctého století slezský šlechtic Friduš z Linavy, a protože hrad zdárně odolával různým dobyvatelům a jeho majitelé ho neustále rozšiřovali, má dneska úctyhodných 187 metrů na délku a 152 metrů na šířku a obehnaný je parkánovou hradbou o rozměrech padesát na třicet metrů.

Od roku 1963 je chráněnou kulturní památkou. Kromě torza hradního paláce, kde je k vidění například gotika z doby Pernštejnů, je tady stálá expozice archeologie, historické mincovny nebou měleckého kovářství. Na třetím hradním nádvoří můžete vyšlapat po 77 schodech na vyhlídkovou věž, zvanou husitská – postavena totiž byla za pánů z Kravař, kteří byli velkými příznivci husitského hnutí.

Tipy pro návštěvníky

Hrad je od května až do konce prázdnin otevřený denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin.

Během hlavní sezony trvající až do října stojí vstupné 150 Kč. Děti do šesti let mají vstup zdarma, žáci a důchodci platí 80 Kč a rodinná vstupenka vyjde na 300 korun. Cena zahrnuje prohlídku expozic i paláce včetně komentáře průvodce. Na hrad, s výjimkou torza paláce, můžou i psi - a zdarma! Během Mezinárodního dne muzeí je 18. května vstup na hrad zdarma. Až do 9. října probíhá výstava 40 let Hefaistonu, přičemž letos mezinárodní setkání uměleckých kovářů proběhne poslední srpnový víkend. Festival vojenské historie se uskuteční 21.-22. května, pro malé i velké návštěvníky se 18. června na hradě otevřou tvůrčí ateliéry a knižní trhy a o svátcích 5.-6. července se koná tradiční Helfštýnská pouť. Více informací najdete přímo na webu hradu: www.helfstyn.cz.

Další projekty IROP v regionu

Novostavba Mateřské školy Bohuňovice / dotace 36 mil. Kč

Novostavba Mateřské školy BohuňoviceZdroj: MMR

Stavba nové budovy v obci zvýšila kapacitu mateřské školky téměř o čtvrtinu, na 127 dětí. Nová školka má pět oddělení. Součástí projektu bylo i její kompletní vybavení. Rozšířená kapacita umožňuje přijímat děti mladší tří let a dává příležitost místním rodičům na lepší uplatnění na trhu práce.

Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa / dotace 13,7 mil. Kč

Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasaZdroj: MMR

První etapa projektu vyřešila bezpečné propojení už vybudovaného úseku od Lipníku nad Bečvou po začátek hranice katastru obce Černotín, kde bude cyklostezka navazovat na další připravovaný úsek cyklotrasy a napojení obcí Skalička a Ústí. Vybudování cyklostezky přispívá ke zvýšení bezpečnosti cyklistů dojíždějících do škol a zaměstnání. Na téměř dvou kilometrech bylo vybudováno také patnáct parkovacích míst pro kola.

Depozitář pro Vědeckou knihovnu Olomouc/ dotace 98,9 mil. Kč

Depozitář pro Vědeckou knihovnu OlomoucZdroj: MMR

Knihovna už od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku z území celé Moravy. Její kapacita byla nedostatečná, knihy byly rozmístěny v sedmi různých nevyhovujících budovách. Zcela nový depozitář zajistí pro nové přírůstky dostatečnou skladovací kapacitu na dalších třicet let. V rámci projektu byly vybudovány a vybaveny tři odborné restaurátorsko-knihovnické dílny a badatelna.

Informace o dalších projektech najdete i na webu www.regionynasbavi.cz.

IROP v v Olomouckém kraji:

- 9,9 miliardy korun z fondů EU

- 1004 projektů

- 125,1 km modernizovaných silnic II. třídy

- 23 vozidel pro veřejnou dopravu

- 11 revitalizovaných objektů památek

- 46 podpořených mateřských škol a předškolních zařízení

- a mnoho dalšího

IROP v Česku:

- 160,5 miliardy korun z fondů EU

- 12 329 projektů

Poznámka: Jedná se i o projekty, které se ještě realizují. Data k 2. 5. 2022.

Co je IROP?

IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se předpokládají v polovině roku 2022.

