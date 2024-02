Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

OLOMOUCKO

Hard to Frame v kostele

KDY: pátek 19. ledna od 19.30 hodin

KDE: Červený kostel, Olomouc

ZA KOLIK: 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hard to Frame to je barevná kombinace elektronické a akustické hudby s prvky jazzu, podtržená křehkým hlasem zpěvačky Karoliny. To vše v nevšedním prostoru Červeného kostela.

Šermířský ples

KDY: pátek 19. ledna, od 18.30 hodin

KDE: Sokolovna Chválkovice

ZA KOLIK: 380 Kč (v předprodeji, na místě obvykle nejsou k dispozici)

PROČ PŘIJÍT: Originální dobově zaměřený ples (nejen) pro fanoušky historického šermu. O letošní hudební program se postarají kapely Calata a Imortela. Nebude chybět bohatá tematická soutěž o ceny a bohaté občerstvení. Vítáni jsou hosté v historických kostýmech, není však podmínkou.

Retropárty v kulturáku

KDY: sobota 20. ledna, od 20 hodin

KDE: KD Lošov

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Retro párty v lošovském kulturáku - písničky 80. a 90. let bude hrát DJ Jindra a Radim. Prohrabte skříně a půdy, najděte nejlepší kousky oblečení a dojděte jak za starých časů na „diskošku“ i džus z vodkou, červené víno s kolou či Becherovku s tonikem.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Trunda Jiří

PROSTĚJOVSKO

Reprezentační ples CMG

KDY: sobota 20. ledna, od 19 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 400 korun, 200 korun studenti

PROČ PŘIJÍT: Reprezentační ples spojený se stužkováním studentů oktávy Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. K tanci a poslechu hraje skupina Novios. Připraven je pestrý program i bohatá tombola.

Dětské šibřinky

KDY: sobota 20. ledna, od 14.30 hodin

KDE: Obecní dům, Pivín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené dětské šibřinky v Pivíně napíší v sobotu svůj další ročník. O zábavu se postarají vedle samotných dětí i Klaun Family. Připraveno bude i bohaté občerstvení a dětská tombola.

Dětské šibřinky v Tištíně

KDY: neděle 21. ledna, od 14 hodin

KDE: sokolovna Tištín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nedělní odpoledne plné smíchu a zábavy nabízí Dětské šibřinky v Tištíně. Soutěžit se bude o nejhezčí masku, vyhrát můžete i v dětské tombole. O zábavu se postará oblíbená Míja.

Skiareál Kladky

KDY: pátek 19. až neděle 21. ledna, od 9 hodin

KDE: Skiareál Kladky

ZA KOLIK: 480 korun 4 hodiny, 580 korun celodenní

PROČ PŘIJÍT: Jediný lyžařský areál na Prostějovsku nabízí sportovní vyžití v krásné přírodě. K dispozici vlek poma a dětské lano, lyžařská škola i půjčovna vybavení. Možnost platit kartou a parkování zdarma.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Novoroční akademie

KDY: pátek 19. ledna od 18 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na Novoroční akademii, která se uskuteční v pátek 19. ledna od 18 hodin v hranické Sokolovně, se představí žáci všech oborů Základní umělecké školy.

Maškarní bál

KDY: sobota 20. ledna od 14 hodin

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Tradiční maškarní karneval se v Galerii M+M uskuteční třetí lednovou sobotu. Opět se můžete těšit na hry, soutěže a zábavu. O taneční um se s dětmi podělí také taneční mistr Vlastimil Tumpach z A-klubu Hranice.

Zábavný karneval s Eliškou a Tomem

KDY: sobota 20. ledna od 15 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: v předprodeji 120 korun, na místě 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Karneval pod taktovkou Elišky Novákové potrvá dvě hodiny a dětem nabídne zpívání s písničkami Pavla Nováka, soutěže, tančení a na konci balónkovou a bublinovou mini diskotéku. Děti jsou po celou dobu do karnevalu interaktivně zapojeny, každé si odnese především zážitek, ale taky odměnu - silikonové náramky, bonbóny, pexesa, omalovánky a jiné.

Ilustrační fotoZdroj: Vojtěch Podušel

18. divadelní ples

KDY: sobota 20. ledna od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Brodek u Přerova

PROČ PŘIJÍT: Již 18. divadelní ples se chystá v sobotu v Brodku u Přerova. Samozřejmě nebude chybět krátký program připravený divadelním spolkem J. K. Tyla Brodek u Přerova. K tanci a poslechu hraje skupina Galaxy. Bohaté občerstvení je zajištěno.

23. hasičský country bál

KDY: sobota 20. ledna od 20 hodin

KDE: kulturní sál, Lobodice

PROČ PŘIJÍT: Moravská hasičská jednota Lobodice pořádá v sobotu v kulturním sále již 23. hasičský country bál. K tanci a poslechu bude hrát country skupina Tolik. Připraven je doprovodný program, vystoupí taneční skupina Prakr z Prosenic a dětská taneční skupina Rhythmickgym z Ivanovic na Hané. Bohaté občerstvení je zajištěno.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Radek Strnad

Tonda, Slávka a kouzelné světlo

KDY: neděle 21. ledna od 16 hodin

KDE: kino Zbrašov, Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: 110 korun

PROČ PŘIJÍT: Na promítaní animovaného filmu Tonda, Slávka a kouzelné světlo můžete zavítat do Kina Zbrašov v Teplicích nad Bečvou. Jedenáctiletý Tonda má jedinečnou vlastnost – od narození svítí. Jeho možná až přespříliš starostliví rodiče se ho snaží držet doma, aby jej ochránili před vnějším světem. To se změní ve chvíli, kdy se před vánočními svátky do jednoho ze sousedních bytů nastěhuje Slávka, tajemná dívka, která mu obrátí svět naruby. Tonda v ní získává první opravdovou kamarádku, před kterou může odhalit fantazijní svět ve svém polštářovém bunkru.

Pop - Rock party

KDY: neděle 21. ledna od 19.30 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 150/250 korun

PROČ PŘIJÍT: Další show Moravské filharmonie Olomouc se chystá na neděli v Městském domě v Přerově. V Crossover Show, aranžované v supervizi dirigenta Miloše Machka, zazní slavné melodie filmových, muzikálových, popových a rockových melodií. Sólisty večera jsou lídři jeho autorských projektů, které Přerované znají z minulých let, Lenka Cafourková, Marek Olbrzymek, Jiří Sova a František Kantor. Mnozí návštěvníci Městského domu si jistě vzpomenou na projekty Symphonic Queen, Beatles Mania, Rolling Rock, Top-Pop nebo Symphonic Rock Show.

ŠUMPERSKO

Jiří Kolbaba v Šumperku představí Poklady východní Afriky

KDY: pátek 19. ledna od 18.30 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: předprodej 210 Kč, v den konání 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený cestoval Jiří Kolbaba připravil zcela novou diashow, proto se můžete těšit na překvapivé zážitky. Společně s ním se vydáte na dobrodružný výlet do Keni, Tanzánie či Zanzibaru a objevíte i další krásy východní Afriky, která od nepaměti lákala největší dobrodruhy planety k jejímu prozkoumání. Setkáte se s místními domorodci, ale hlavně se zástupci přitažlivé i obávané fauny. Spatřit zblízka exotické africké šelmy patří pro mnohé ke splněným snům.

Beseda o cestování po Africe s Jiřím Kolbabou v KolíněZdroj: Zdeněk Hejduk

Bubenická show člena kapely Dymytry v Zábřehu

KDY: pátek 19. ledna od 19 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 290 Kč, v den akce 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Se svou energickou bubenickou show Drumming Syndrome zavítá bubeník metalových Dymytry Miloš Meier do zábřežského kina Retro. Vystupuje s ní na prestižních hudebních a bubenických akcích po celém světě, v Zábřehu představí speciální program. Ten bude zahrnovat osobitě upravené rockové a metalové světové hity, bubenická sóla, filmové soundtracky, unplugged část i odklony do dalších hudebních žánrů. „Meier oplývá vytříbenou hráčskou technikou i zkušenostmi s hraním v řadě špičkových kapel," připomněl produkční Vratislav Jarmar. „Do programu mých bubenických show patří i povídání o mé hudební kariéře, bubnech, mém vybavení i mých zážitcích a zkušenostech. Drumming Syndrome je pro mě životní styl a má vášeň, kterou můžete díky koncertům sdílet se mnou," uvedl Miloš Meier.

Lotrando a Zubejda ožijí v muzikálu v Retru

KDY: neděle 21. ledna od 15 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 100 Kč, v den akce 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na pohádkový muzikál s melodickými písničkami vycházející z motivů slavné filmové předlohy se mohou těšit děti i jejich dospělý doprovod v neděli 21. ledna, kdy profesionální Divadelní soubor Natalie Venturové sehraje v sále zábřežského kina Retro oblíbený příběh vzdělaného loupežníka Lotranda a rázovitého drvoštěpa považovaného za doktora. Na jejich společné cestě k uzdravení solimánské princezny Zubejdy je budou doprovázet písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vtipný děj, skvělé herecké výkony i zajímavé jevištní efekty. Pohádka je určena nejen pro děti od 3 do 12 let, ale zaručeně pobaví i dospělé diváky.