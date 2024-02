Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Olomoucké masopustní veselí 2023 | Video: Deník/Lukáš Ston

OLOMOUCKO

Olomoucký masopust

KDY: sobota 27. ledna, od 9 hodin

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Velký masopustní rej s celodenní zábavou na hlavním olomouckém náměstí. Průvod masek (od 11hod), vystoupení folklorních souborů, žongléři, ohňová show…

Olomoucké masopustní veselí. 4. února 2023.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Hanácké bál

KDY: sobota 27. ledna, od 19 hodin

KDE: RCO Olomouc

ZA KOLIK: 200 – 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční hanácký ples plný krojů a skvělé nálady. Vystoupení celé řady hanáckých souborů (Cholinka z Choliny, Haná z Velké Bystřice, Týnečáci z Velkého Týnce, Trnka z Vyškova, přijede i Rychtářovská chasa z Rychtářova). V 19 hodin bál otevře vystoupení hanáckého mužského sboru Rovina z Olomouce. K tanci a poslechu zahraje skupina Syrinx Band a hudebni ôskôpeni Stracené Ráj. Hostem bálu bude Zuzana Pavlůsková – Šuláková, dcera a věrná kopie valašské královny lidové písně Jarmily Šulákové a soubor valašských písní a tanců Jasénka. Nabídka zabíjačkových a tvarůžkových specialit, velký výběr nápojů všeho druhu a atraktivní tombola s „výživnými“ hlavními cenami… Hanácký bál. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Iva Najďonovová

Šternberský masopust

KDY: sobota 27. ledna od 9 hod

KDE: Hlavní náměstí ve Šternberku

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Masopustní průvod mestem s dechovkou, tance, zpěv a občerstvení. Masopustní jarmark a hodování na náměstí až do 13 hodin.

Masopust 2023 ve Šternberku.Zdroj: Antonín Gerža

ABBA Retro párty

KDY: sobota 27. ledna od 21 hodin

KDE: S klub Olomouc

ZA KOLIK: 350 Kč (koncert), 150 Kč afterparty

PROČ PŘIJÍT: Žádná pořádná retro party se neobejde bez hitů legendární švédské čtveřice ABBA V S klubu je můžete slyšet na živo. Koncert ABBORN - A TRIBUTE SHOW TO ABBA plynule přejde v RETRO party na nastavené vlně.

PROSTĚJOVSKO

Jak přežít svého muže

KDY: pátek 26. ledna, od 19 hodin

KDE: Kino OKO, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: 120 korun, 60 korun děti a senioři

PROČ PŘIJÍT: Kolik mužů a žen musíme přežít, než v životě potkáme toho pravého? Česká filmová komedie s Janou Bernáškovou, Ivanou Chýlkovou, Markem Němcem a Romanem Zachem, podle knižního bestselleru od scénáristy seriálu Vyprávěj.

Hasičský ples SDH Soběsuky

KDY: sobota 27. ledna, od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Žárovice

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 31. Hasičský ples pořádají dobrovolní hasiči ze Soběsuk. Zábavu v nadstandardní atmosféře žárovického kulturáku rozproudí hudební kapela Merkur. Bohaté občerstvení a tombola, zajištěn svoz i odvoz z Prostějoviček, Krumsína, Soběsuk, Hamer, Vícova i Plumlova. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Attila Racek

Zimní putování přes vrchol Kosíře

KDY: sobota 27. ledna, od 8.30 do 11 hodin

KDE: sokolovna, Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: 30 korun startovné

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již 23. ročník Zimního putování z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol Kosíře pořádají členové TJ Sokol Čelechovice na Hané. V ceně symbolického startovného je menší občerstvení a pro každého účastníka i diplom a pamětní medaile. Trasu mohou účastníci absolvovat pěšky, na kole či na běžkách. Od 12 hodin je připraveno pohoštění v podobě polévky, guláše a dalších dobrot v Kiosku v sokolovně.

Výstup na Velký Kosíř. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Myslivecký ples

KDY: sobota 27. ledna, od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Čelčice

ZA KOLIK: 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Jeden z nejvyhlášenějších plesů sezony v regionu pořádá Okresní myslivecký spolek Prostějov. K tanci a poslechu zahraje skupina Romantica pod vedením Romana ´Pytlíka´ Doležela. Bohaté občerstvení v podobě myslivecké kuchyně, nabitá tombola a hlídané parkoviště po celou dobu akce. Pro majitele vstupenek je zajištěn i svoz a odvoz po trase z Prostějova.

Skiareál Kladky

KDY: pátek 26. až neděle 28. ledna, od 9 hodin

KDE: Skiareál Kladky

ZA KOLIK: 480 korun 4 hodiny, 580 korun celodenní

PROČ PŘIJÍT: Jediný lyžařský areál na Prostějovsku nabízí sportovní vyžití v krásné přírodě. K dispozici vlek poma a dětské lano, lyžařská škola i půjčovna vybavení. Možnost platit kartou a parkování zdarma. Lyžařský areál v Kladkách.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Tradiční sousedský ples

KDY: pátek 26. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Horní Újezd

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Na Tradiční sousedský ples můžete zavítat poslední lednový pátek do Horního Újezdu. K tanci a poslechu zahraje Esmeralda, těšit se můžete na vystoupení pole dance v podání Lucie Mikšánkové. bohatou tombolu a občerstvení.

Ať žije Bouchon!

KDY: sobota 27. ledna od 19 hodin

KDE: Kino Zbrašov, Teplice nad Bečvou

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Na bláznivou komedii v podání divadla Ventyl Ať žije Bouchon! Můžete v sobotu vyrazit do kina Zbrašov. Evropskou unii sice donekonečna ždímat nelze, ale lze ždímat i jiné instituce. O tom se přesvědčí starosta Jaques, snažící se čerpáním všemožných dotací zachránit před zánikem zapadlé městečko Bouchon kdesi ve vnitrozemí Francie. Ani kontrola z Bruselu, hledající zpronevěřené miliony, nezabrání v uskutečnění jeho plánů. Jeho nejbližší spolupracovníci, sekretářka Odetta a bratr Nicolas, budou stát po jeho boku až do úplného konce. Téměř absurdní fraška nejhranějších současných francouzských autorů komedií Jeana Della a Géralda Sibleyrase, slavila v době vzniku (2006) velké úspěchy u pařížského publika. Ať žije Bouchon!

Ať žije Bouchon! v podání hranického Divadla Ventyl.Zdroj: archiv Divadla Ventyl, se souhlasem

Farní ples

KDY: sobota 27. ledna od 20 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 250 korun s místenkou

PROČ PŘIJÍT: Již 27. farní ples přerovského děkanátu se uskuteční tuto sobotu v Městském domě. K tanci a poslechu zahraje skupina Roky. Slosovatelná vstupenky s místenkou vyjde na 250 korun.

Dětský karneval

KDY: neděle 28. ledna od 14.30 hodin

KDE: DDM, Galašova, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Přijďte se se svými dětmi pobavit na Dětský karneval do hranického Domečku, který pořádá CPR Jitřenka a maminky z Klubu maminek. Přezůvky a malé občerstvení s sebou. Doprovod v masce dostane dáreček.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Pavel Bohun

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Šumperský ples 2024

KDY: pátek 26. ledna od 19 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Neváhejte a zúčastněte se jedné z nejvýznamnějších společenských událostí v regionu. Připravte se na skvělé muzikanty a smršť hudebních pecek, neopakovatelný gastronomický zážitek, bohatý doprovodný program a staňte se součástí výjimečné akce, která se koná jen jednou v roce. Šumperský ples je akce pro všechny, co milují vybraná jídla, exkluzivní program a tanec až do rána. Vystoupí hvězda hudební scény - kapela Jelen, k tanci nás vyzve populární skupina Jamr´s a celým večerem bude provázet skvělá moderátorka TV Nova Veronika Petruchová.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Martin Vokurka

Manželský čtyřúhelník na horách

KDY: sobota 27. ledna od 17 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: 340 - 420 Kč

PROČ PŘIJÍT: Divadelní představení Manželský čtyřúhelník na horách volně navazuje na osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník. Ta se dočkala přes 200 repríz. Proto se Jakub Zindulka zamyslel nad tím, co z našeho běžného života se do prvního dílu nevešlo. Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to se bude ve hře řešit na horské chatě před Vánocemi.

Slam poetry v Postřelmově

KDY: pátek 26. ledna od 18 hodin

KDE: Kulturní dům Postřelmov

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Co je slam poetry? Prostě si stoupnete k mikrofonu a pak se dějí věci! Jedná se o performativní přednes autorské poezie s prvky stand-up comedy, rapu, herectví a samozřejmě poezie. Hrstka odvážných slamerů se utká o přízeň publika, které hraje zásadní roli – boduje každého vystupujícího, a rozhodne tak o vítězi večera! Budete se smát, ale možná i plakat, neboť každý slamer přináší do kulturou nabitého večera vlastní unikátní styl. Žánr na mezinárodní úrovni se poprvé podívá i do Postřelmova, tak buďte u toho!