O vycházkovou trasu je zájem u místních i přespolních. Právě výletníky z okolí, kteří přijedou autem, nabádá obec, aby respektovali dopravní značky. Pro parkování Hrobčice vyčlenily plochu u fotbalového hřiště. „Toto parkování zdarma je označeno a vzdáleno pouhých 200 metrů od začátku stezky. Plocha u kostela Sv. Havla, kde stezka začíná, neslouží jako parkoviště, a navíc je zde značka se zákazem vjezdu. Výjimku k parkování mají návštěvníci hřbitova,“ vysvětlila starostka Hrobčic Jana Syslová.

Naučná stezka je plné pohádkových postaviček a nově ji zdobí třímetrový tyranosaurus. Je z betonu a vytvořil ho umělecký sochař a štukatér Karel Kaliba. Další sochy prehistorických tvorů má obec ještě v plánu instalovat. Stezka, která je v provozu dva roky, přímo navazuje na zahradu školky a tvoří okruh jihovýchodní částí Hrobčic zvané Rafanda. „Vede kolem kostela sv.

Havla pod vrchem Horka směrem k Mrzlicím a vrací se zpět do školky,“ přiblížila starostka Syslová. Vstup je zdarma. „Tolik pohádkových bytostí, zajímavostí a her na jednom místě, je pro rodinné odpoledne, skutečně to není na pár minut, zárukou příjemné zábavy,“ říká Jiří Hub z Kadaně, který atrakci nedávno navštívil.