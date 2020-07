U Srbska a Černé Hory je možnost oboustranného cestování zcela bez omezení, tyto země neuplatňují vůči Čechům žádné restrikce a Česko se k jejich občanům bude chovat stejně. Zbývajících šest zemí určitá omezení při příjezdu Čechů uplatňuje, Praha chce ale jejich zařazením na seznam bezpečných států usnadnit návrat českým občanům, kteří už nebudou muset dokládat negativní test na covid-19, nebo nastupovat do karantény.

"Také chceme motivovat tyto státy, aby se k nám začaly chovat stejně, tedy umožnily cestování i pro naše občany bez podmínek. Cestování cizinců z těchto zemí do ČR proto zatím umožněno nebude, jsme ale připraveni velmi pružně reagovat na změnu situace, tedy na zavedení reciprocity," uvedl k šesti mimoevropským zemím ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

EU na společný seznam zařadila ještě Alžírsko, Gruzii, Maroko, Rwandu, Tunisko a Uruguay. Podmínečně je na unijním seznamu bezpečných zemí i Čína, ale pouze pokud se čínské úřady začnou recipročně chovat i k evropským občanům.

Ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že členské země EU mohou společný seznam bezpečných zemí podle svého uvážení omezit. Česko se přitom řídilo tím, zda vybrané státy vpouštějí na své území Čechy, zda je lokalita významná z pohledu vzájemného cestovního ruchu a jaké možnosti má česká diplomacie při poskytování konzulární pomoci českým turistům na místě.

Cestování ze třetích zemí do EU dosud bylo omezeno kvůli pandemii koronaviru. Češi do některých těchto států vyjet mohou, pokud to pravidla dané země umožní, při návratu ale musejí předkládat negativní test na covid-19 nebo nastoupit do karantény. U vybraných osmi států nyní tato povinnost odpadne.