ANO Velký hluk a povyk okolo restaurací, které jsou otevřeny dlouho do noci vadí, zejména starším lidem a malým dětem. Situace se zhoršila ještě po zákazu kouření uvnitř. Skupinky kuřáků na zahrádkách nebo přede dveřmi pokřikují a hlučí. Žádné obecní vyhlášky či domluva policie v tomto případě nepomáhají. Bezohledné chování bylo až dosud u nás tolerováno.

NE Lidé, kteří chtějící prožít „nekonečnou noc“ se přesunou do specializovaných podniků, barů a nočních klubů. Ti, kteří nebudou při penězích, si k oslavě vyberou přímo ulici nebo park. Diskriminace slušných provozovatelů hospod ke snížení hluku nepomůže. S lidmi, kteří nedodržují základní pravidla slušnosti, si musí poradit policie.

I nadále je to dobrá prevence před nemocí

ANO S tím, jak večer přechází v noc, padají společenské zábrany. Přiopilí nebo přímo opilí lidé zapomínají na opatrnost a nedodržují hygienická pravidla. Druží se a často objímají nebo líbají neznámí lidé. Když se

v takovém podniku někdo nakazí, je pro hygieniky prakticky nemožné vystopovat původ nákazy. Nikdo si na nic nepamatuje.

NE Neodpovědné chování se neváže na nějakou hodinu. Večírky či odpolední dýchánky, kde se mohou lidé nakazit, probíhají v soukromých bytech nebo v přírodě. Kdo se chce „odvázat“ bez ohledu na nebezpečí, má bezpočet příležitostí. Naopak v restauraci je majitel a personál, kterým velmi záleží na tom, aby nemuseli do karantény a mohou výstředníky usměrnit.

Sníží to spotřebu alkoholu

ANO Pokud patří Česko v něčem k absolutní světové špičce, pak je to spotřeba alkoholu. Alkoholismus působí nejen tisíce osobních tragédií, celkově zvyšuje úmrtnost a zatěžuje zdravotnictví. Jakékoli opatření, které ho omezí, je tedy potřeba uvítat. Hosté zůstávají do pozdních nočních hodin v hospodách za jediným účelem, chtějí se opít. „Zavíračka“ je od toho odradí.

NE Vysoká spotřeba alkoholu nikterak nesouvisí s hospodskou kulturou. Ukázala to mimo jiné i doba koronavirové karantény. Lidé pili alkohol doma. Česká hospoda či restaurace je tradičním místem setkávání, leckde je středobodem společenského života. Alkoholismus má docela jiné příčiny než delší otvírací dobu. Stát by měl posílit prevenci ne omezovat restaurace.

V hospodě se má kulturně jíst, ne popíjet

ANO Restaurace a hospody jsou místem, kde se mají lidé scházet, dobře se najíst a společensky pobavit. Mají vytvářet příjemné prostředí pro rodiny a všechny druhy hostů. Později večer se však mění v pouhé nálevny, kde se lidé překřikují. Časté jsou hádky nebo potyčky. Jediným cílem návštěvníků, kteří přicházejí pozdě večer, je opít se.

NE Je to podnikání jako každé jiné: pokud je poptávka, je i nabídka. Majíli klienti zájem o to, aby byly restaurace otevřené pozdě v noci, nechť jsou. Stát by neměl plošným nařízením trestat slušné hosty. Úřady a policie mají bdít nad tím, aby nebyl nikdo obtěžován a napadán. Nemají si usnadňovat práci tím, že prostě „zavřou“.