ANO Rouška není jen ochrana před přímým přenosem viru. Má významný psychologický efekt. Lidé, kteří mají zakryté obličeje, instinktivně zachovávají odstup od druhých. Obličejová maska nás upozorňuje, že ve vzduchu je nebezpečí. Chováme se mnohem ostražitěji a rozhodně nevyhledáváme důvěrnou blízkost druhých.

NE Respekt před rouškou platil na jaře, když byli lidé z neznámé nemoci a z drastických zpráv z Itálie vystrašeni. Dnes přijímají jen s velkou nevolí dosud přijatá opatření. Někteří proti nim ostře protestují. Povinnost nosit masku i venku by lidé bojkotovali, protože by nevěřili v její smysl. Stát by nebyl schopen vynutit si dodržování pravidla.

Maska pomáhá i venku

ANO Obecně platí, že by lidé měli dodržovat dvoumetrové odstupy, i když se potkají na čerstvém vzduchu. Zatím ovšem neplatí (a doufejme, že nebude platit) zákaz shromažďování. Je vidět velké skupiny zejména mladých lidí, kteří se mezi sebou baví v bezprostřední blízkosti. V takovém případě je rouška jedinou možností, jak omezit šíření epidemie.

NE Pokud nejsou mladí lidé ochotni dodržovat potřebné rozestupy, nebudou ochotni ani nosit roušky. Povinnost, kterou nejsou lidé ochotni respektovat, je k ničemu. Konflikty mezi občany a policií, která bude nesmyslné opatření vynucovat, je to poslední, co potřebujeme. Cesta spočívá v přesvědčování a informování o tom, jak se za epidemie správně chovat.

Proti šíření viru musíme vyzkoušet vše

ANO Počet nakažených roste exponenciálně. Podle nejhoršího scénáře se mohou do konce roku nakazit tři miliony šest set tisíc lidí. To je mnohem více, než zdravotnictví zvládne. Hrozí, že nemocnice nebudou schopny poskytnout pomoc všem lidem s vážným průběhem choroby. Někteří z nich by pak mohli zemřít bez odpovídající zdravotní péče.

NE Virus zeslábl, jak ukazuje počet těch, kteří na komplikace spojené s ním zemřeli. Drtivá většina nakažených nemá žádné příznaky, nebo se u nich covid projevuje jako lehčí chřipka. Nemůžeme kvůli tomu uzavřít společenský život. Je potřeba chránit rizikové skupiny, tedy zejména seniory a chronicky nemocné. Ostatní se musí naučit snášet přiměřené riziko.

Je třeba zachránit reputaci

ANO Země si na jaře vysloužila v zahraničí úctu svými tvrdými opatřeními proti koronaviru. Teď je tomu naopak. Některé státy nás už zařadily na černou listinu, budou se přidávat další. To poškozuje nejen turistický průmysl, poškodí to i obchod. Musíme znovu ukázat, že dokážeme proti epidemii bojovat. Zavedení roušek je jasným symbolem.

NE Žádné symbolické gesto nepomůže. Pro cizinu je rozhodujícím číslem počet nakažených. Jakmile se znovu dostane na únosnou mez, všechno se vrátí k normálu, jako tomu bylo v případě nejhůř postižené Itálie. Nejdůležitější proto je, aby lidé dodržovali základní hygienická pravidla, jak radí ministerstvo zdravotnictví.