Fenomén minidomků: bydlet se dá pohodlně i v prostoru 26 metrů čtverečních

Malý a milý. Možná při pohledu na fotky interiéru na chviličku znejistíte, kam že vás zveme na návštěvu. Je to upravené podkroví, chatka nebo dům pro celoroční bydlení? Maličký domek, který stojí na okraji jihočeské osady, je příkladem, jak lze i na omezeném prostoru dvaceti šesti metrů čtverečních využít každý centimetr. A to, aniž by obyvatelé byli omezováni ve svém pohodlí.

Minidomek | Foto: se svolením Interiér roku