Přesně polovinu zápasů v nadstavbové části sezony mají za sebou basketbalisté BK Redstone Olomoucko. Tu druhou teď zahájí na palubovce Ostravy. Domácí Nová huť má zatím lepší bilanci vzájemných střetnutí, když prohrála jediné ze tří utkání.

Olomoučtí basketbalisté oslavují důležité vítězství se svými věrnými fanoušky | Video: Deník/David Kubatík

„Při velké vyrovnanosti tabulky můžou o konečném pořadí v tabulce rozhodovat vzájemné zápasy. I kvůli tomu by bylo dobré Novou huť porazit, abychom srovnali počet výher a porážek. V ostravské hale je specifické prostředí, s tím se musíme vyrovnat. Stejně tak s kvalitou protivníka, který má v sestavě zajímavé hráče a zdvojené posty,“ uvedl před utkáním trenér Olomoucka Andy Hipsher.

Hanáci se po absolvování finálového turnaje Alpe Adria Cupu již můžou soustředit výhradně na Kooperativa NBL, potažmo bojovat o postup do předkola play–off. O pouhé dvě postupové příčky bojují s Pískem a také s Ostravou.

FOTO: Vékáčko mířilo za jasným vítězstvím, nakonec ale rozhodoval až tie-break

„K postupu do předkola potřebujeme vyhrát i nějaké utkání venku. Pokusíme se o to, třeba Slavia nedávno ukázala, že se v Ostravě vyhrát dá. Jsme připraveni bojovat. Pokud celý tým podá kvalitní výkon, může se nám to podařit,“ věří Hipsher.

Důležité utkání odstartuje v ostravské hale Tatran už tuto sobotu od půl osmé večer.

Text: BK Redstone Olomoucko