Nesmírně důležité utkání čeká na basketbalisty BK Redstone Olomoucko v devatenáctém kole nejvyšší domácí soutěže. Již zítra se představí od 18.30 hodin na půdě pražské Slavie a po pěti porážkách potřebují zabrat a odpoutat se od svého soupeře na rozdíl dvou výher.

Basketbalisté Olomoucka. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Pochopitelně chceme vyhrát, nemůžeme připustit, aby se na nás Slavia v tabulce dotáhla. Nebude to snadné, ale pokud budeme bojovat jako naposledy v Pardubicích, věřím, že to zvládneme. Potřebujeme zvládnout začátek utkání, nechceme soupeře pustit do nějakého většího náskoku. Předpokládám, že to bude hodně vyrovnaný zápas, o výsledku rozhodnou maličkosti. Musíme být koncentrovaní a nedělat zbytečné chyby,“ plánuje trenér Olomoucka Andy Hipsher.

Pohádky Sacamira a Muchové i konec Krejčího. Je tady TOP 5 událostí roku 2023

Slavia se, stejně jako Hanáci, výsledkově trápí. Naposledy ale prohrála s Ústím až po prodloužení. „I my jsme ale v Pardubicích odehráli dobrý zápas. Teď potřebujeme podat ještě lepší výkon a vyhrát,“ říká kapitán týmu Lukáš Feštr.