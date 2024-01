Nepříjemný zásah do sestavy basketbalistů BK Redstone Olomoucko si vynutilo zranění Marcuse Shavera, bodového lídra týmu. Devátý nejlépe hodnocený hráč celé Kooperativa NBL se s vedením klubu dohodl na ukončení smlouvy ze zdravotních důvodů a odletěl se léčit do Spojených států.

Jase Townsend | Foto: BK Redstone Olomoucko

„Bylo to pro nás hodně složité rozhodování. Marcus byl naší oporou. Jenže jeho problémy s kolenními vazy se nelepšily, stále nebyl schopný naskočit zpět do tréninku. Nemáme tak široký kádr, abychom mohli čekat třeba další měsíc, než se uzdraví,“ vysvětlil dohodu o ukončení spolupráce generální manažer klubu Libor Špunda. „Marcusovi přejeme, aby se rychle stoprocentně uzdravil. Uvidíme, co přinese čas, třeba se ještě někdy sejdeme,“ dodal.

Americký rozehrávač od 2. ligového kola pokaždé nastřílel minimálně třináct bodů a s průměrem 17 bodů na zápas byl šestým nejlepším střelcem ligy. V hodnocení užitečnosti atakoval hranici dvaceti bodů. V celé soutěži na tom bylo lépe pouze osm hráčů. Do ostrého zápasu ale naposledy naskočil 9. prosince proti Děčínu. Od té doby byl na marodce.

„Takové věci ke sportu bohužel patří. Čeká nás klíčová fáze sezony a potřebujeme mít odpovídající kádr. Místo Marcuse přijde náhrada, není možné hrát delší dobu s jedním rozehrávačem. Domluvili jsme se s Jase Townsendem, který už přicestoval ze Spojených států, a pracujeme na tom, aby mohl co nejdříve nastoupit,“ potvrdil příchod nového basketbalisty prezident a sportovní manažer Olomoucka Michal Pekárek.

Townsend měří 191 centimetrů a v Evropě bude působit poprvé. Třiadvacetiletý rodák z Dallasu nastupoval tři sezony v v NCAA v Denveru a poslední dva ročníky strávil v San Diegu. V minulé sezoně byl druhým nejvytíženějším hráčem San Diego Toreros a druhým nejlepším střelcem.