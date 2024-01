V pravý čas ukončili sérii pěti porážek v řadě basketbalisté BK Redstone Olomoucko. Na palubovce pražské Slavie vyhráli 90:81, přestože téměř třicet minut prohrávali. V poslední čtvrtině ale protivníka zaskočili a odskočili svému soupeři ne rozdíl dvou výher.

Olomoučtí basketbalisté oslavují důležité vítězství se svými věrnými fanoušky | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to mimořádně soutěživý zápas mezi dvěma týmy, které opravdu bojovaly o vítězství. Slavia vyhrávala ze začátku, ale naši hráči to nevzdali a za to je musím ocenit: Po celou sezonu jsme se na to nevykašlali, pořád jsme bojovali a tentokrát jsme za tuto mentalitu byli odměněni," pochvaloval si po konci důležitého zápasu olomoucký kouč Andy Hipsher.

Ve třetí minutě sice zařídil Olomoucku těsné vedení trojkou Adamu, jinak ale byla vepředu Slavia. Při přechodu do útoku udělala méně chyb a od stavu 17:14 svého soupeře pořádně trápila. Chvílemi dokonce vedla až o třináct bodů a tuto ztrátu dokázal Feštr z trestných hodů pouze snížit na 16:27 po úvodní čtvrtině.

Na začátku druhé části zapsal už třetí osobní chybu Bailey a musel střídat, jeho spoluhráči ale odehráli povedenou pasáž a ve čtrnácté minutě stáhli až na 29:32 a dostali se na dostřel. Následovaly ale ukvapené střely a laciné ztráty na útočné polovině, po nichž domácí opět získali dvouciferný náskok. Hanákům ale patřila koncovka čtvrtiny. Na 38:45 snížili posledními pěti body poločasu.

Basketbalisté Olomoucka i v okleštěné sestavě bojovali o obrat. Ve 29. minutě dokonce McBrayer snížil až na 62:64, po následných protestech, že soupeři navíc neodpískali faul, dostal technickou chybu. Slavia toho využila a před poslední částí vedla 67:62.

Na začátku závěrečné periody se Hanáci rychle dostali na rozdíl jediného bodu. Čtyřikrát za sebou pak sice nevyužili možnost otočit výsledek, ve 34. minutě se to ale Baileymu přece jen povedlo a vzápětí zařídil vedení Olomoucka 72:69 Klepač z brejku. Hosté se propracovali až k vedení 78:69 po sérii dvanácti bodů v řadě, a na to už sesypaní hráči Slavie nebyli schopni reagovat. Celkové skóre zní 81:90.

„Ve čtvrté čtvrtině jsme trefili několik střel a vyšly nám i mnohé akce. Je to skvělý pocit konečně vyhrát, protože jsme se za sezonu museli vypořádat se spoustou problémů. Nevzdali jsme to ale,” cení si Andy Hipsher.

BK Slavia Praha - BK Redstone Olomoucko 81:90 (27:16, 18:22, 22:24, 14:28)

Body: Varner 16, Kimbrough 14, Mareš 14, Pumprla 9, Okereafor 8, Thompson 7, Agravanis 5, Jelínek 4, Mrázek 4 - McBrayer 25, Bailey 17, Škranc 16, Adamu 15, Hemphill 9, Feštr 4, Klepač 4.

Tabulka: 1. Nymburk 15/4, 2. Opava 15/4, 3. Ústí nad Labem 12/7, 4. Děčín 12/7, 5. Brno 10/9, 6. USK Praha 10/9, 7. Kolín 10/9, 8. Pardubice 8/11, 9. Písek 8\11, 10. Ostrava 6/13, 11. Olomoucko 5/14, 12. Slavia Praha 3/16.