„Už od začátku jsme to vzali do svých rukou. Nechtěli jsme nic jiného, než play-off a tak jsme se k tomu prostě postavili čelem. Hráli jsme skvěle týmově, klapalo nám to i v obraně a musím za to své spoluhráče pochválit," říkal bezprostředně po zápase a doznění toho nejintenzivnějšího výbuchu radosti tento 23letý křídelník, který v prvním zápase série zaznamenal třináct a v tom druhém dokonce patnáct bodů.

„Jednoduché to ale v žádném případě nebylo. Borci z USK se po celý zápas nevzdávali. Trefili tam i nějaké trojky a rozhodně měli lepší procenta než u nich doma. Tím nás celkem trápili, proto se celou dobu hrálo poměrně vyrovnaně. My jsme si to ale podrželi a jsme tam. Určitě nám také pomohlo, že se vyfaulovali Mbida s Šafaříkem. Dostali jsme se díky tomu i k trestným hodům, které jsme proměňovali s poměrně slušnou úspěšností," dodal stále ještě s úsměvem na tváři.

Pozdě, ale v klíčovém momentu

Jak už zde bylo zmíněno, tak co se týče bodů, byl tento mladý talentovaný hráč svému celku velmi platný a dosáhl i svého osobního rekordu, který hned o dva dny později ještě vylepšil. „Trošku mě mrzí, že to přišlo až tak pozdě, ale na druhou stranu to přišlo v důležitých utkáních. Jsem na sebe hrdý a strašně šťastný," uvedl.

VIDEO: Bravo! Olomoucko porazilo USK i podruhé a zaslouženě míří do čtvrtfinále

Poháry mi zvedly sebevědomí

Kromě klasických ligových a nadstavbových zápasů absolvovali Hanáci v této sezoně ještě nášup v podobě jedenácti zápasů evropského Alpe Adria Cupu a dalších pět v rámci Českého a následně i Česko-slovenského poháru. Na první pohled by se to mohlo zdát jako zbytečná zátěž navíc, jak ale sám Klepač říká, mu osobně to pomohlo.

„Zatímco v lize se mi moc nedařilo, v těchto soutěžích jsem odehrál několik pěkných zápasů, což mi postupně zvedalo sebevědomí a už jsem jenom čekal, až mi začne trochu přát i to štěstíčko," popsal Klepač.

Zasloužili bychom si hrát A1