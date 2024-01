Olomoucko povzbuzené dvěma výhrami čeká v poháru Ostrava. Nastoupí už i posila?

Už do bojů o postu do čtvrtfinále dospěl Český pohár v basketbale mužů a hned ve čtyřech případech v nich dojde na zápasy týmů z nejvyšší soutěže. Týká se to také hráčů BK Redstone Olomoucko, kteří ve středu v Čajkaréně přivítají od 18 hodin Ostravu.

Basketbalisté Olomoucka slaví se svými příznivci setrvání v nejvyšší soutěži. | Video: David Kubatík/Deník