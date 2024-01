Na postup do nadstavbové skupiny A1 po základní části Kooperativa NBL basketbalisté BK Redstone Olomoucko opět nedosáhli. První část sezony zakončili s bilancí sedmi výher a patnácti porážek a boj o účast v elitní osmičce ztratili už na konci loňského roku.

Basketbalisté Olomoucka slaví se svými příznivci setrvání v nejvyšší soutěži. | Video: David Kubatík/Deník

„Myšlenky byly v průběhu času různé. Taková šňůra proher by otřásla i se silnějším týmem, než je ten náš. Možná nám pak ke zlepšení pomohly zápasy v Alpe Adria Cupu. Stály nás sice hodně sil, ale v nich jsme pravidelně vyhrávali a díky tomu si udrželi víru, že se to zlomí i v lize,“ popisuje generální manažer klubu Libor Špunda.

Sezona pro Hanáky začala debaklem o 40 bodů od Nymburku, na kterou navázaly další dvě prohry. Potom se však svěřenci Andyho Hipshera vzchopili a připsali si tři výhry z následujících čtyř zápasů, mezi nimiž nejvíce vynikalo vítězství o jediný bod nad silným Děčínem. Pak ale přišlo dalších deset proher z jedenácti zápasů a bylo jasné, že i potřetí v řadě přijde to, čemu se už nyníí Hanáci snažili vyhnout. Nadstavbová skupina poražených.

„Hodně zklamaný jsem byl po domácích porážkách se Slavií a Pískem. Špatně jsme hráli v Ostravě. Na druhou stranu koncovka zápasu proti USK, kterou jsme rozhodli poslední střelou, se musela líbit všem. Oproti loňské sezóně vidím velký herní progres. Vyjma Nymburku nás nikdo nepřehrál větším rozdílem,“ snažil se Špunda hledat i pozitiva.

A jak je tomu v hanácké metropoli už zvykem, i v této sezoně byla na palubovce Čajkarény k vidění velká spousta cizinců, z nichž mnozí, oproti minulým sezonám, svou kvalitu skutečně prokázali a tým táhli.

To byly rány! Americká posila nadchla Přerov: Chci být agresivnější, překvapila

„Myslím, že jsme našli velice dobré hráče. Mezi jedenácti nejlepšími střelci máme tři - Amina Adamua, Dupreeho McBrayera a Aadrio Baileyho. Na páté místo mezi střelci se navíc dostal Marcus Shaver, který musel skončit kvůli zranění. Příchodem Chrise Vogta jsme se posílili pod košem, nadějnou ligovou premiéru má za sebou i Jase Townsend. Z tohoto pohledu si stěžovat nemůžeme," vysvětluje a dodává: „Zde se projevila zkušenost trenéra Andyho Hipshera, který zná americké prostředí. Jsem přesvědčen, že je tím, kdo posunul náš projev k lepšímu,“ dodal ještě.

Ve středu tak Olomoučanům začne nadstavba, ve které však nejsou úplně bez šance. Na deváté i desáté místo, které jim shodně zaručí postup do předkola play-off, totiž ztrácí pouhou jednu výhru. „Chceme jednoznačně postoupit a zahrát si vyřazovací část. Rozhodně nechceme jen hlídat jedenáctou příčku. Věřím, že se to podaří,“ hlásí bojovně.

„Pořád to může být ještě hodně zajímavý ročník. Bojujeme o postup do finálového turnaje Alpe Adria Cupu, čeká nás čtvrtfinále Českého poháru a v lize ještě můžeme jít do play–off, kde se může stát cokoli. Chci také poděkovat za podporu fanouškům. Jejich podpora a počty jsou tím nejsvětlejším okamžikem této sezóny. Věříme, že nás budou podporovat i nyní,“ dodal ještě na úplný závěr.