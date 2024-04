Po osmnáctém kole základní části měli basketbalisté BK Redstone Olomoucko na svém kontě jen tři výhry a hostovali na palubovce Slavie. Pokud by prohráli, spadli by v tabulce na poslední místo. V Praze sezonu zlomili a v dalších třinácti zápasech zapsali devět výher a už dvě kola před koncem nadstavby si zajistili postup do předkola play–off. „Nepřestali jsme věřit, že se to otočí,“ vypíchl hlavní důvod výsledkového obratu trenér týmu Andrew Hipsher.

Koš Baileyho čtyři sekundy před koncem proti Ostravě a následné oslavy | Video: Deník/David Kubatík

„Jsem velmi šťastný za klub, město, vedení a naše hráče, kteří postoupili do vyřazovací části poprvé v klubové historii. Kdykoli dosáhnete něčeho, co se nikdy nestalo, mělo by to být vnímáno jako úspěch. Ovšem tím to pro nás nekončí. Máme velkou motivaci sezonu prodloužit, jak to jen půjde," hlásí americký lodivod Hanáků.

Na konci minulého roku to ale tak optimisticky rozhodně nevypadalo. Tým totiž neprožíval zrovna šťastné období a z deseti zápasů padl hned v devíti z nich. I tak ale Hipsher tvrdí, že se případné změny na jeho postu nebál

„Věděl jsem dobře, proč k tomu došlo a pokud by to vedení neuznalo, bylo by to nešťastné. Naštěstí pochopili, že jsme od října do začátku ledna neměli na soupisce skutečného centra a na začátku prosince jsme kvůli zranění ztratili nejproduktivnějšího hráče Marcuse Shavera. Náhrada za něj pak dorazila až na konci ledna. I tak jsme ale bojovali a neztráceli víru. Věděli jsme, že když bude sestava kompletní, bude to lepší,“ říká sebevědomě.

Jednou z věcí, které by se ale on i zbytek týmu, který vede, mohl obávat, je možný úbytek sil. Kromě základní části a nadstavbové skupiny totiž Hanáci absolvovali i Česko-slovenský pohár v Praze a Alpe Adria Cup včetně play-off, které se odehrávalo v Rakousku. Ani tady se však zkušený zámořský kouč nebojí.

Je to tam! Olomoucko zvítězilo v Písku a míří do předkola play-off

„Předně je skvělé, že se nám podařilo postoupit do finálových turnajů v obou pohárových soutěžích. Ohledně únavy věříme výroku trenéra Boba Knighta, podle něhož je poměř mentálního a fyzické opotřebení čtyři k jedné. Pokud budeme myslet, že jsme unaveni, budeme. A když ne, nebudeme. Nemáme největší rozpočet ani širokou soupisku, ale jsme odolní psychicky, bojujeme a máme srdce,“ uvedl s tím, že mu ani nedělá vrásky fakt, že klíčoví hráči hrají v každém zápase pravidelně přes třicet minut

Už nyní je jisté, že soupeřem Olomoucka v předkole play-off hraném na dva vítězné zápasy bude jeden z dvojice Kolín a USK Praha. „Z těchto možností si nevyberete. Oba soupeři mají svoji kvalitu a uznávám trenéry i hráče. V každém případě chceme hrát tvrdě a současně chytře a budeme doufat v příznivý výsledek a postup do čtvrtfinále,“ uzavřel Andy Hipsher na pozitivní myšlenkové vlně.