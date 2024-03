„Trenér často zmiňuje to, že pokud nějaký hráč delší dobu chybí, tak na to musíme být připravení. Včetně hráčů z lavičky," říká.

„Určitě to nebylo nic jednoduchého, což jde vlastně vidět i na té samotné koncovce. První poločas byl z naší strany jeden z nejlepších za poslední dobu, a to hlavně v útoku. V obraně jsme pak měli problém s Michalem Svobodou, ale poradili jsme si s tím dobře. V tom druhém jsme ale úplně přestali hrát naši hru. To se odráží i ve skóre, když jsme v prvním dali přes 50 bodů a v dalších patnácti minutách zhruba dvacet," popisoval v tu dobu právě skončený zápas 29letý olomoucký rozehrávač a kapitán, který v zápase nasázel do ostravského koše devět bodů.

Na konec celého toho obrovského dramatu pak přišel moment, po kterém doslova celá Čajkaréna vybuchla v nadšení. Na konci dlouhé útočné akce totiž stál Adrio Bailey, který zachoval chladnou hlavu a trefil čtyři sekundy před zazněním závěrečného klaksonu kýženou trojku.

„Nebylo to cílené. Bylo to hlavně o tom udržet ten míč a alespoň srovnat. Nakonec se toho ale chopil Adrio a pak už to prostě bylo jen o tom, vyložit koule na stůl a dát tu trojku. A to se povedlo," zasmál se.

Ostrava? Těžký soupeř

Během celého zápasu se skóre přelévalo z jedné strany na druhou, v jednu dobu na tom byli lépe Hanáci, potom zase Ostravští. I na hřišti to často jiskřilo a hráči obou týmů, zejména však toho domácího, byli nuceni ustát i některé těžší souboje.

„Nemyslím si, že by tam byly nějaké zákeřnosti, ale tvrdé to rozhodně bylo. V této fázi se ale hraje o každou výhru a my rozhodně nechceme nikomu nic dát zadarmo. Ostrava je prostě těžký soupeř a já jsem jenom rád, jak jsme to zvládli," uvedl Feštr.

Neměnili se hráči

Nyní se Olomoucko nachází v nadstavbové skupině A2 na prvním místě. A to i přesto, že má oproti Ostravě a pražské Slavii zápas k dobru. V čem podle kapitána tkví klíč k tomuto úspěchu u týmu, který byl v posledních třech sezonách rád, že se vůbec mezi českou elitou udržel?

„Možná nejdůležitější aspekt je, že se tady už delší dobu nevyměnili žádní hráči. To je vždycky důležité. Začíná se vám totiž dařit a najednou dojde k výměně hráče za jiného a vy ho zase musíte do toho systému zabudovávat úplně od nuly. Tohle jsme letos řešit nemuseli a je to znát. Hodně pak týmu také pomůže, když se podaří nějaká delší série výher, která zvedne sebevědomí všech jedinců," přemýšlí.

Není to jen fráze

Ve zbývajících zápasech pak Redstone čeká nejdříve cesta do Prahy na palubovku poslední Slavie, potom dvojzápas venku-doma s Pískem a zakončení znovu doma s Ostravou. „Chceme prostě čtyřikrát vyhrát. Jak vždycky říkám, jdeme zápas od zápasu. Vím, že to může znít jen jako taková fráze, ale je to tak. Máme cíl dostat se do předkola a toho jinak než výhrami nedocílíme," má na závěr jasno olomoucký kapitán Lukáš Feštr.