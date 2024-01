Mezi nejlepší osmičku v domácí pohárové soutěži se dostali basketbalisté BK Redstone Olomoucko a jediné vítězství je dělí od postupu do finálového turnaje, v němž letos budou o Federální pohár usilovat čtyři nejlepší české a slovenské týmy. Zda mezi nimi bude také klub z Olomouce, se rozhodne dnes na pardubické palubovce od 17.30.

Olomoučtí basketbalisté oslavují důležité vítězství se svými věrnými fanoušky | Video: Deník/David Kubatík

„Je před námi utkání, které rozhodně nebude jednoduché, současně je velkou výzvou. Máme šanci postoupit na finálový turnaj, to je velké lákadlo. Zahrát si o Federální pohár, to je zajímavá meta, na kterou by bylo krásné dosáhnout,“ říká kapitán Olomoucka Lukáš Feštr.

„Náš klub se poprvé dostal mezi nejlepší osmičku v pohárové soutěži, chceme ale ještě dál. Bude rozhodovat jediný zápas a v takových okamžicích rozhodují drobnosti a aktuální forma. Věřím, že bude na naší straně, přestože výkony Pardubic jdou v poslední době hodně nahoru,“ uvedl kouč Redstonu Andy Hipsher.

Text: Bk Redstone Olomoucko