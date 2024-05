S lehkým odstupem vedení BK Redstone Olomoucko začíná hodnotit třetí sezonu klubu v Kooperativa NBL. Byla poměrně turbulentní. V závěru základní části to vypadalo, že tým může skončit v baráži a bude bojovat o udržení. Po velkém obratu se ale dostal přes předkolo až do čtvrtfinále vyřazovací části. Nedávno skončenou sezonu hodnotí a o nejbližší budoucnosti mluví generální manažer klubu Libor Špunda.

Prezident BK Redstone Olomoucko Michal Pekárek (vlevo) a generální manažer Libor Špunda. | Foto: archiv BK Redstone Olomoucko

TEXT: BK Redstone Olomoucko

Tým poprvé od svého přesunu do Olomouce postoupil do čtvrtfinále, v něm ale naprosto jednoznačně prohrál 0:4 na zápasy s Nymburkem. Hodnotíte sezonu jako úspěšnou, nebo s pachutí rychlého konce v play–off?

Nechtěli jsme pochopitelně vypadnout po takovém výsledku. Přáli jsme si minimálně jednou vyhrát. Zejména v utkáních v Nymburku jsme byli blízko senzaci. Nepodařilo se, v domácích zápasech už nám tzv. došlo a soupeř dominoval. Ale to neznamená, že jsme zklamaní z výsledků během sezony. Šlo o nejúspěšnější sezóny. Zahráli jsme si finálové turnaje v Českém poháru a Alpe Adria Cupu a postoupili do ligového čtvrtfinále. Oproti předchozím sezonám je to výrazný posun dopředu. Pozitiva rozhodně převládají.

Kterého výsledku si ceníte nejvíce?

Není snadné pohárové a ligové výkony srovnávat. Ze všech jsme měli radost. A taky máme dobrý pocit z rostoucích návštěv na našich zápasech. Několikrát bylo vyprodáno a proto to všichni děláme. Popularita basketu v Olomouci roste, to má pro nás velkou cenu. Rád bych vyjádřil obrovský dík všem fanouškům, kteří nás po celou sezónu do domácím i venkovních palubovkách podporovali.

Vše se ale nepovedlo. Byla z vašeho pohledu nejhorším momentem série deseti porážek v jedenácti zápasech na konci roku?

Ta byla nepříjemná, díky ní jsme přišli o účast v nadstavbové skupině A1, kterou jsme chtěli hrát. Zásadní bylo, že jsme nesestoupili z předem dané cesty a stále věřili, že tvrdou práci přetavíme v úspěch. Nakonec se nám podařilo dostat na vítěznou vlnu, zaútočit ze skupiny A2 a prosadit se do vysněného play-off.

Máte představu, jak bude vypadat tým pro příští sezonu a kdo bude výběr trénovat?

Po posledním zápase jsme si dali na chvíli pauzu, teď už se ale rozběhla jednání směrem k příštímu soutěžnímu ročníku. S trenérem Andy Hipsherem i hráči, především těmi českými, kteří by měli vytvořit základ příštího kádru. Myslím, že první výsledky budou v řádu týdne, maximálně dvou.

Když jsme u příští sezony. co říkáte na zprávy, že nabízíte licenci pro nejvyšší soutěž jiným klubům?

Také jsem to zaslechl. Nejdříve do Jindřichova Hradce, pak do Hradce Králové. Nevím, kde se ty informace berou. Zřejmě jde o přání otce myšlenky. Také jsem zaslechl, že končí jiné kluby v Kooperativa NBL, a co vím, tak to také není pravda. BK Redstone má za sebou nejlepší sezonu, na to chceme v té příští navázat. To je asi vše, co bych k tomu řekl.

Také se proslýchá, že vy osobně uvažujete o jiném sportu, kterému byste se prioritně věnoval…

Já vím, máte na mysli olomouckou Sigmu. Není tajemstvím, že se znám s lidmi ze společnosti Blue Crow Sports Group, která jedná o odkupu akcií fotbalového klubu. Byl jsem i ve španělském Leganes, které bojuje o postup do první ligy. Za sebe můžu říci, že bych byl nadšený, kdybychom takového partnera získali do basketbalu. Je to opravdu výborně fungující společnost, která má široký tým odborníků a pracuje s nejnovějšími trendy v oblasti developmentu hráčů. Jeden ze spolumajitelů společnosti Blue Crow Sports Group má také vlastnický podíl v klubu NBA, San Antonio Suprs. BCSG je opravdu o významný světový hráč a spojení s tradičním klubem jako je Sigma, by mohlo do Olomouce přinést fanoušky žádanou Evropu.