Po hodech přišla bída. Olomoucko padlo na palubovce poslední Slavie

Pouze průměrný výkon předvedli basketbalisté BK Redstone Olomoucko na půdě pražské Slavie v 10. kole nadstavbové části Kooperativa NBL. Vedlo to k porážce 82:85, díky níž Hanáci přišli o možnost získat větší náskok ve skupině A2 a přiblížit se k postupu do předkola play – off.

Ilustrační video | Video: Deník/David Kubatík