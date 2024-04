„Byl to těžký zápas. Je to ale zároveň play-off a nehraje se na to, jestli je zrovna první, třetí nebo třeba šestý zápas. Tady musíte jít do každého utkání naplno a makat na 120 %. Dnes jsme bohužel my ti smutnější," odmítl bezprostředně po konci utkání tento 22letý pivot, že by na obrovský rozdíl ve skóre snad mohl mít vliv nedostatek hanáckých sil.

„Už zítra ale bude nový den a nový zápas. Půjdeme do toho tedy se stejnou vervou a pokusíme se vyhrát. Dnes musíme jít hlavně brzo spát a dodržet takové ty obvyklé věci. Hrajeme ale doma, přišla na nás spousta lidí, za což jim chceme poděkovat a odvděčit se minimálně tou jednou výhrou," dodal.

Zatímco v obou utkáních na venkovní palubovce dokázali Hanáci svému vysoce favorizovanému soupeři vzdorovat a trápit ho až téměř do konce, v Čajkaréně byl průběh naprosto odlišný. Rozhodnuto bylo v podstatě už po prvním poločase, kdy na ukazateli skóre svítil stav 38:59.

„Dnes měl Nymburk hodně dobrou úspěšnost střel za tři body. Díky tomu nám tak utekl. V druhé půli jsme se to pak snažili dotáhnout a chvilkami se nám to i dařilo. Ukázalo se však to, co všichni víme. A to fakt, že soupeř má velmi zkušený tým a vždy když potřeboval, tak tam hodil dvě tři trojky a vrátil se zpět do klidu," vysvětloval Dominik Žák.

FOTO: Olomoucko doma schytalo stovku a ocitlo se nad propastí