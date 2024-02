V zápase o sedmé místo se s Česko-slovenským pohárem rozloučili basketbalisté BK Redstone Olomoucko vítěznou tečkou. Handlovou porazili s přehledem 78:51, když už do přestávky získali náskok třinácti bodů.

Basketbalisté Olomoucka slaví se svými příznivci setrvání v nejvyšší soutěži. | Video: David Kubatík/Deník

V základní sestavě poprvé v sezoně nastoupili výhradně domácí basketbalisté a v úvodu se s protivníkem přetahovali o vedení. Ještě v osmé minutě Olomoucko prohrávalo 12:14, výsledek však velice rázně otočilo sérií čtyř trojek v řadě a po první části utkání vedlo 24:14.

Handlová do zápasu nastoupila pouze s osmi hráči a po náročném programu v předchozích dnech neměla sil na rozdávání. V soubojích s dobrou obranou Hanáků postupně ztrácela další energii a toho basketbalisté Redstonu využili k dalšímu zvýraznění svého vedení. Tři minuty před pauzou už vedli 36:19 a v poločase drželi pohodlný výsledek 37:24, přestože neproměnili šest trestných hodů.

I ve třetí čtvrtině český celek dominoval a protivníka převyšoval na obou stranách hřiště. Ve 25. minutě upravil na 50:30 trojkou Olbort. Za rozhodnutého stavu si mohli hráči dovolit častou střelbu z dálky, i ta jim pomohla k vedení 61:36 deset minut před koncem.

Přestože o vítězi bylo rozhodnuto, na palubovce se chvílemi jiskřilo a čtyři minuty před koncem skončila po technické chybě největší opora Handlové, exkolínský Petráš. Bodový rozdíl pak narostl na třicet bodů a ve zbývajících minutách se střetnutí pouze dohrávalo.

Věřím si na dvacet gólů, říká Martin Ambrož po přípravě strávené v Hranicích

„Byl to dobrý turnaj, bohužel nám první dva zápasy utekly. Odehráli jsme tři zápasy proti kvalitním soupeřům, jsme rádi, že alespoň ten poslední vyšel. Měli jsme větší rotaci, to rozhodlo. Mám radost, že jsme my, mladí čeští hráči dostali velký prostor. Ukázali jsme se a neudělali žádnou ostudu. Podařilo se nám nabrat další zkušenosti, to je výborné," okomentoval hanácké účinkování na turnaji Lukáš Olbort, který v zápase proti Handlové nasbíral devatenáct bodů a stal se tak nejproduktivnějším hráčem týmu v zápase.

Nyní čekají Olomoucko další dva klíčové zápasy, které rozhodnou o jejich postupu či nepostupu ze základní skupiny Alpe Adria Cupu. Ve středu 21. února pojedou na palubovku Kolína a v úterý 27. pak do slovinské Illirije.

Text: BK Redstone Olomoucko

MHK Baník Handlová - BK Redstone Olomoucko 51:78 (14:24, 9:13, 13:24, 15:17)

Body: Petráš 23, Pipíška 11, Láštic 10, Bolf 4, Kadáši 3 - Olbort 19, Townsend 15, Žák 15, Klepač 9, Feštr 7, Vogt 6, Bailey 5, Grmolenský 2.

Semifinále poháru:

Nymburk - USK Praha 71:55

Děčín - Levice 81:96