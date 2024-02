Ani v reprezentační pauze nezůstanou basketbalisté klubu BK Redstone Olomoucko bez ostrého zápasu. A v utkání proti Kolínu v Alpe Adria Cupu půjde o hodně. Pokud Olomoucko na půdě soupeře ve středu uspěje, postoupí do finálového turnaje pro čtyři nejlepší týmy evropské soutěže. Střetnutí začíná v 17.45 hodin.

Basketbalisté Olomoucka slaví se svými příznivci setrvání v nejvyšší soutěži. | Video: David Kubatík/Deník

„V rychlém sledu je před námi další vrchol sezony. Po domácím poháru se můžeme dostat i do finálového turnaje v Alpe Adria Cupu, což pochopitelně chceme. Potřebujeme v Kolíně odvést opravdu dobrou práci. Kolín si během ligového ročníku nevybojoval postup do nadstavbové skupiny A1 náhodou. Je to kvalitní soupeř a musíme k utkání přistoupit s maximálním respektem k jeho dosavadním výkonům. Pak můžeme uspět,“ uvědomuje si trenér Andy Hipsher.

V tabulce skupiny B jsou z pohledu Olomoucka karty rozdané jasně. Jistým postupujícím je rumunský Temešvár a tím druhým, pokud vyhraje jeden z posledních dvou zápasů, může být Olomoucko. Po střetnutí v Kolíně ještě čeká Hanáky duel na palubovce slovinské Ilirie. „Jsme blízko k postupu, nemusíme se na nikoho ohlížet. To je naše výhoda. Máme dva mečboly, chceme proměnit hned ten první,“ říká Hipsher.