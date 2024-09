„Z posledního týmu zůstali jen dva hráči Dominik Žák a Jan Grmolenský, i proto jdeme do sezony s pokorou. Pochopitelně bychom si přáli zopakovat minulý úspěch, ale vnímáme, že to nebude jednoduché,“ uvedl prezident klubu Libor Špunda. „Během pauzy jsme posílili širší rotaci o české hráče, další přišli ze zámoří. Věříme, že se podařilo složit konkurenceschopný výběr,“ dodal Špunda.

Netradičně bude mít tým dva kapitány. Oba jsou navrátilci. Martin Nábělek, který hrál v Ústí nad Labem a Adam Goga z Kolína.

„Jsem rád, že se vracím na Moravu, odkud pocházím. Mohl bych tady prodat to, co jsem doteď neprodal. Vede mě sem rodina a podmínky, které mi byly představeny. V Ústí jsem se naučil, jaké to je vyhrávat, chci to přenést sem a pokračovat v tom. Jdeme do toho společně, známe se dlouho. Dokážeme spolupracovat a vést tým. Adam je více vokální, já jsem spíše ten, který individuálně radí,“ řekl Martin Nábělek.

„Zpočátku to byl hektický návrat. Vzhledem k tomu, že jsem čekal, jak to dopadne s Kolínem, který nedostal licenci a já jsem tam měl platný kontrakt. Seznamování s novým prostředím bylo na rychlo a sedá si to. Že jsem kapitán, nemá velký význam, chovám se stejně a snažím se být lídrem týmu a předávat zkušenosti. Tým se obměnil. Začátky jsou vždy velmi těžké, ale každým zápasem se zlepšujeme. Snad to tak bude i v sezoně,“ doplnil Adam Goga.

Libor Špunda o změnách v kádru | Video: Michal Muzikant

Tým dále nově tvoří Jordan Oupoh z Jindřichova Hradce, Michal Bílek z Pardubic. Dále pak Jakub Cvrkál, Jiří Svojanovský a Marek Půlpán. Zajímavé je složení zahraničních hráčů.

Cabeb Asberry, čtyřiadvacetiletý Američan, který hrál NCAA za Texas State Bobcats a Oklahoma State Cowboys, má již za sebou i své první evropské angažmá. V minulé sezoně hrál ve Velké Británii za Leicester Riders, kde v průměru zapisoval přes deset bodů na zápas a čtyři doskoky.

Do podkošového prostoru přišel Sal Nuhu, 203 centimetry vysoký rodák s Bronxu. Šestadvacetiletý hráč bude působit ve čtvrtém evropském angažmá. V minulé sezoně si zahrál semifinále slovenské nejvyšší soutěže v kádru BK Rieker Komarno. Noah Carer, který hrál v posledních pěti letech univerzitní soutěž ve Spojených státech, teď jej čeká premiérové profesionální angažmá. To samé platí v případě rozehrávače Johna Wrighta, který bude mít možnost navázat na spolupráci s Asberrym, se kterým hrál před časem v Oklahomě.

V předchozích týdnech čerstvě složený kádr pracoval především na souhře nových basketbalistů, podle trenéra Hisphera jdou výkony postupně nahoru. „Každý den pracujeme na zlepšení. Stavíme na týmovém duchu, snažíme se do výkonů dávat maximální energii. Tým má potenciál předvádět kvalitní basketbal,“ míní trenér BK Olomoucko.

„Budeme se rvát jdeme do toho s pokorou. Záměrně jsme hledali hráče, aby to byli bojovníci, kteří budou žrát palubovku. Také věříme, že spolupráce s BCM nám nažene děti do haly. Chceme vytvořit domácí bouřlivé prostředí, aby soupeři věděli, že je to tady bude bolet,“ dodal Špunda.

A jaké jsou ambice? „Čtvrtfinále by bylo naprosté splnění cílů a možná i nadplán. Mým cílem je hrát skupinu A1, kdy jste zachráněni už dříve a můžete dát více prostoru hráčům a zkoušet,“ uzavřel Libor Špunda.