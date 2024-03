Už desáté kolo nadstavby odehrají basketbalisté BK Redstone Olomoucko na půdě pražské Slavie už zítra od 18.30 hodin. Domácí jsou již jistým účastníkem baráže o udržení, přesto se nesmí podcenit, což ukázalo předchozí kolo, kdy Pražané nečekaně vyhráli v Písku.

Koš Baileyho čtyři sekundy před koncem proti Ostravě a následné oslavy | Video: Deník/David Kubatík

„Po sérii výher jsme se dostali na první místo v tabulce naší skupiny a o tuto pozici nechceme přijít. Slavie je nepříjemným soupeř, což jsme poznali ve vzájemných zápasech. Domácí budou v situaci, kdy nemají co ztratit a můžou hrát uvolněně. Proto na ně musíme nastoupit s velkou energií a pořádně přitlačit. Od první minuty musí cítit, že jsme přijeli uspět,“ říká trenér Olomoucka Andy Hipsher.

V obou sestavách budou vítězové dovednostních soutěží z nedávného All-Star Game Kooperativa NBL. Za Slavii nastoupí nejlepší hráč ligy ve hře jeden na jednoho Lesley Varner, na druhé straně bude Adrio Bailey, vítěz smečařské soutěže.

„Varner patří mezi nejtalentovanější hráče ligy, dobrých basketbalistů má ale Slavia více. V Písku hrála v užší sestavě, přesto zápas zvládla a ukázala, že má kvalitu. Nebude to jednoduché, ale i my máme výborné hráče a věřím, že to ukážeme,“ přeje si kouč Hanáků.