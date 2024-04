Program nadstavbové části basketbalové Kooperativa NBL míří do cílové rovinky a stále není rozhodnuto o postupujících do předkola play–off. K rozluštění tohoto rébusu může přispět také výsledek utkání BK Redstone Olomoucko na půdě Sršňů z Písku, které se hraje v neděli od 17 hodin.

Koš Baileyho čtyři sekundy před koncem proti Ostravě a následné oslavy | Video: Deník/David Kubatík

„Od začátku nadstavby se vlastně nic nezměnilo. O dvě postupové příčky bojují tři týmy a rozdíly jsou minimální. Situaci ve skupině jsme si zkomplikovali porážkou na Slavii, sami se z toho musíme dostat. Jsme v situaci, kdy musíme ke každému zápasu přistupovat, jako by šlo o utkání play–off,“ uvědomuje si význam následujících střetnutí trenér Olomoucka Andy Hipsher.

Písecký nováček nejvyšší soutěže sice prohrál poslední dva zápasy a opustil postupové příčky, na domácí palubovce se však pokusí složitou situaci zvrátit. „Písek naposledy prohrál v Ostravě, ale to nás nesmí zmást. Čtyřiadvacet minut vedl a to některým jeho hráčům utkání úplně nevyšlo. Doma budou Sršni silní, na to musíme být připravení. K výhře povede jen náš maximální výkon,“ předpokládá Hipsher.

Text: BK Redstone Olomoucko

Aktuální tabulka nadstavby: 9. Olomoucko 13/18, 10. Ostrava 13/19, 11. Písek 12/19, 12. Slavia Praha 7/25.