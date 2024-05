Olomouc bude hostit basketbalové MČR do 13 let. Chybět nebude ani domácí výběr

Velkou přehlídkou nadějných basketbalistů bude finálový turnaj mistrovství republiky žáků do 13 let. Ve sportovní hale Univerzity Palackého bude o domácí titul od 10. do 12. května usilovat dvanáct nejlepších týmů, které si postup do rozhodujících zápasů vybojovaly v regionálních soutěžích. Chybět nebude ani výběr BCM Olomouc, vítěz středomoravského přeboru.

MČR v basketbalu U13 | Foto: MČR basketbal U13