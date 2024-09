Text: BK Olomoucko

Oba soupeři začali velice svižně a hráči dávali najevo, že se startu nového ročníku nemohli dočkat. V úvodní pětiminutovce se několikrát vystřídali ve vedení, pak ale byli úspěšnější basketbalisté Olomoucka. Postupně navyšovali svůj náskok a v samotném závěru periody upravil Wright na 27:19.

Na startu druhé čtvrtiny proměnil Wertz čtyři trestné hody v řadě a po následujícím koši Žáka hosté brali za nepříznivého stavu 19:33 oddechový čas. Náskok Olomoucka narost až na 38:21, pak se hosté zvedli a snížili na rozdíl jedenácti bodů. Následoval ale další nápor Hanáků, kteří díky přesné střelbě z dálky odskočili na 47:32 na konci 16. minuty. Do konce poločasu přidali pouze dva body, přesto po dvaceti minutách drželi nadějný stav 49:42.

Po dvou minutách třetí čtvrtiny po koši Brunka domácí vedli pouze o tři body 49:46, Pardubice ovšem dál nepustili. Tvrdě bojovali o každý míč a po trojce Wertze vedli 66:54. Do poslední čtvrtiny pak vstupovali za příznivého stavu 71:63, přičemž skóre zařídil trojkou současně s klaksonem pardubický Šiška.

Ještě šest minut před koncem Olomoucko vedlo dvouciferným rozdílem, na začátku závěrečné pětiminutovky ale pardubický Svojanovský snížil na 78:82 a šlo se do dramatické koncovky. V závěru pokaždé dokázali hráči domácího výběru odpovědět na úspěšné střely soupeře a necelé dvě minuty před koncem vedli o pět bodů a tento náskok v závěru přetavili v cenné vítězství.

„Pardubicím patří hold za to, jak se po přestávce vrátili do zápasu. Je to dobře vedený tým, kvalitním trenérem. Oba týmy vstoupily do sezony s řadou nových hráčů, nebylo to ale příliš vidět. Jsem šťastný, že se nám podařilo první utkání v sezoně na domácí palubovce vyhrát. Pro náš mladý tým je to povzbuzení do další práce. První zápas nám ukázal, že jsme se vydali dobrým směrem a věřím, že na té cestě zůstaneme,“ řekl po zápase kouč Olomoucka Andy Hipsher.

BK Olomoucko - BK KVIS Pardubice93:88 (27:19, 22:23, 22:21, 22:25)

Body: Carter 25, Wertz 19, Wright 13, Žák 10, Asberry 8, Nábělek 8, Keeler 6, Goga 4 - Šiška 18, Šafarčík 17, Williams 13, Brunk 11, Lukeš 9, Švrdlík 8, Svojanovský 4, Kovář 3, Novotný 3, Šťovíček 2.