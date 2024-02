Základní část Alpe Adria Cupu zakončili basketbalisté BK Redstone Olomoucko porážkou na půdě Ilirie. Ve Slovinsku prohráli 71:86, když pětačtyřicet bodů dostali z trojkové vzdálenosti.

Závěr zápasu mezi Olomouckem a Temešvárem a pozdravení se s fanoušky | Video: Deník/David Kubatík

Po dlouhé cestě hostům v Lublani chvíli trvalo, než se dostali do provozní teploty. Po sedmi minutách prohrávali 9:15, až pak jim vyšlo několik akcí a snížili až na rozdíl dvou bodů. Závěr první čtvrtiny se Olomoucku ale nepovedl a chvílemi až osmibodovou ztrátu upravilo na 15:21 posledním nájezdem McBrayera.

Do druhé části utkání Hanáci vstoupili lépe a po čtyřech minutách vyrovnával na 25:25 trojkou Feštr. O chvíli později se dokonce dostali do těsného vedení zásluhou Vogta. Hráči Ilirie se ale mohli spolehnout na kvalitní střelbu z dálky a v poločase vedli 42:38, když do pauzy trefili sedm trojek.

Na začátku třetí desetiminutovky Olomoucko šňůrou pěti bodů výsledek zase otočilo. Celkově se ovšem více dařilo slovinskému týmu, který chvílemi odskočil až na rozdíl devíti bodů a do poslední čtvrtiny vstupoval za příznivého stavu 61:54.

O vítězi rozhodl vstup do závěrečné pasáže. Ilirie odstartovala sérií sedmi bodů, a když na koš Grmolenského odpověděl trojkou Mulalič, vedla o patnáct bodů. Přesně tímto rozdílem nakonec utkán i skončilo.

I přes to všechno se ale Hanáci mohou těšit na závěrečný finálový turnaj, který se odehraje mezi 12. a 13. dubnem v rakouském Kapfenbergu. Tam společně s nimi postoupil i rumunský Temešvár, polská Dabrowa Gornicza a další zástupce české nejvyšší soutěže z Ústí nad Labem. Další zápas je ale čeká již příští pondělí, kdy v rámci ligové nadstavby přivítají Písek.

Text: BK Redstone Olomoucko

Kosarkarsko Drustvo Ilirija - BK Redstone Olomoucko 86:71 (21:15, 21:23, 19:16, 25:17)

Body: Orel 16, Ferme 14, Mulalič 14, Barisic 11, Klobučar 9, Kureš 8, Mikuš 8, Padjen 3, Strnad 3 - McBrayer 15, Townsend 15, Bailey 11, Klepač 10, Vogt 7, Feštr 5, Grmolenský 5, Žák 3.

Konečná tabulka skupiny B: 1. Temešvár 10 zápasů/18 bodů, 2. Olomoucko 10/16, 3. Ilrija 10/15. 4. Dubrava 10/14, 5. Vídeň 10/14, 6. Kolín 10/13.