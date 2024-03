Je to blízko! Olomoucko potřetí v sezoně porazilo Písek a play-off má na dosah

Návrat do Kooperativa NBL po reprezentační přestávce basketbalisté BK Redstone Olomoucko zvládli. V pátém kole nadstavby porazili v Čajkaréně 93:89 Písek a v tabulce vystřídali svého soupeře na desáté příčce, jejíž držitel postoupí do předkola play – off.

Ilustrační fotografie | Foto: Deník/David Kubatík