Až na třetí pokus dokázali basketbalisté BK Redstone Olomoucko porazit ve vlastní hale pražskou Slavii. Nad posledním týmem tabulky vyhráli 78:71 po velkém náporu v závěrečných minutách a vrátili se na desáté místo v tabulce Kooperativa NBL.

Olomoučtí basketbalisté oslavují důležité vítězství se svými věrnými fanoušky | Video: Deník/David Kubatík

Skóre otevřel tříbodovou akcí Vogt a od té doby Olomoucko vedlo. Pomohli mu i hosté, kteří zahodili první čtyři trestné hody. Domácí poměrně snadno získali náskok sedmi bodů, Slavia ovšem v úzké rotaci dokázala odpovědět. Po několika úspěšných akcích snížila až na rozdíl tří bodů a po první části nakonec Hanáci vedli 22:17.

Hosté měli k dispozici velice okleštěnou sestavu, která jen obtížně držela tempo s domácím výběrem. Olomoucko na začátku druhého dějství výrazně zrychlilo a ve 14. minutě šlo poprvé do dvouciferného náskoku. Nadějné vedení však nedokázali udržet a tak v poločase za stavu 43:38 nebylo nic rozhodnuto.

V kabině hosté dobili baterky. Ve 25. minutě po trestných hodech Pumprly vyrovnali na 48:48 a měli šanci výsledek otočit. Dvě a půl minuty před koncem čtvrtiny se jim to díky Agravanisovi povedlo -52:51. Olomoucko však okamžitě reagovalo zvýšenou agresivitou a do konce čtvrtiny se opět dostalo do těsného náskoku – 58:55.

Po následném rozehrání přidal trojku na domácí konto Townsend, ve 33. minutě už ale zase vedli hosté. Tři a půl minuty před koncem Adamu poslal Olomoucko dopředu a vítěze musela určit koncovka. Více sil měli domácí, rozhodující trojku a pohodlný stav 75:68 zařídil McBrayer.

„Slavia si zaslouží kredit, hodně nás potrápila. Proměnila celou řadu těžkých střeleckých pokusů a tím se držela ve hře. My jsme někdy naopak hráli komplikovaně, pomohlo, když jsme všechno zjednodušili. To nám přineslo úspěch,“ okomentoval průběšh utkání kouč Andy Hipsher.

Olomoucko je tak na tom stále stejně jako Písek, se kterým se střetne už v dalším nadstavbovém kole ve středu 13. března.

BK Redstone Olomoucko - BK Slavia Praha 78:71 (22:17, 21:21, 15:17, 20:16)

Body: Adamu 18, McBrayer 18, Bailey 15, Townsend 12, Vogt 8, Feštr 4, Žák 3 - Varner 27, Pumprla 12, Agravanis 11, Jelínek 8, Mareš 7, Kimbrough 6.

Tabulka nadstavby: 9. Ostrava 11\16, 10. Písek 11/17, 11. Olomoucko 11/17, 12. Slavia Praha 5/24.