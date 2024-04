Poprvé v historii si basketbalisté BK Redstone Olomoucko zahrají čtvrtfinále Kooperativa NBL. V odvetě předkola po dlouho vyrovnaném průběhu porazili před vyprodanou Čajkarénou USK Praha 88:78 a po vítězství 2:0 na zápasy postupují mezi nejlepších osm týmů soutěže a vyzvou Nymburk.

Oslavy hráčů Olomoucka po porážce pražského USK a postupu do čtvrtfinále play-off | Video: Deník/David Kubatík

TEXT: BK Redstone Olomoucko

„Jsem nesmírně hrdý na hráče, že to dokázali. Nebylo to vůbec snadné, soupeř dělal co mohl, aby vybojoval třetí zápas. Všechny těžké situace jsme ale ustáli a můžeme se radovat," říkal po zápase spokojený kouč Andy Hipsher.

Domácí se ujali vedení, od stavu 8:4 ale inkasovali šest bodů v řadě a přestože ještě ve dvou případech dokázali výsledek otočit, většinou pouze doháněli ztrátu několika bodů. USK Praha odskočil až na rozdíl sedmi bodů a Olomoucko držel Vogt, který dal v první periodě deset bodů. I díky tomu Hanáci prohrávali jen 20:25.

Olomoučané se snažili na soupeře dotáhnout a pomáhal jim v tom Klepač, který během krátké doby zaznamenal jedenáct bodů. Stačilo to ale pouze na korekci na 29:32, pak vysokoškoláci opět odskočili. V sedmnácté minutě už ale Adamu srovnal na 37:37 po samostatné akci přes celé hřiště a začínalo se od začátku. Stejný hráč o chvíli později trojkou otočil skóre na stranu Olomoucka, které přesto první poločas prohrálo 44:45, když zbytečnou ztrátu McBrayera dokázal dvě vteřiny před pauzou potrestat Samoura.

Ve třetí části se soupeři dlouho střídali ve vedení. Domácím pomohla série dvanácti bodů, po které vedli 64:54 a měli poprvé na své straně dvouciferný náskok. Ten do konce čtvrtiny neudrželi, přesto byli za stavu 66:58 deset minut před koncem řádné hrací doby blízko k postupu mezi nejlepší osmičku Kooperativa NBL.

Po necelé minutě poslední části Olomoucko vedlo dokonce 69:58, pak ale dovolilo soupeři, aby se šesti body v řadě vrátil do utkání. Zastavení hostující ofenzivy se vzápětí zrodilo pod košem Redstonu, kde jeho hráči získali několik důležitých doskoků a po rychlých kontrech odskočili na 77:67 dvě a půl minuty před koncem a náskok, po kterém mohly odstartovat postupové oslavy hanáckého výběru.

„Myslím, že to je zasloužený postup, přestože rozhodující utkání bylo dlouho vyrovnané. USK hrál tvrdě, to nám nesedělo, nakonec jsme přesto našli cestu k úspěchu. Tým si zaslouží volný víkend, přidám k tomu i pondělí,“ uzavřel Andy Hipsher.

Hanáci jsou tak mezi osmi nejlepšími celky letošní sezony a ve čtvrtfinálové sérii hrané na čtyři vítězné zápasy vyzvou historicky nejúspěšnější český klub z Nymburku.První dvě utkání na palubovce Středočechů se odehrají v úterý a středu 16. a 17. dubna, odvety v Čajkaréně pak v sobotu a neděli 20. a 21. dubna.

BK Redstone Olomoucko - USK Praha 88:78 (20:25, 24:20, 22:13, 22:20)

Body: Adamu 23, Vogt 20, Klepač 15, McBrayer 12, Feštr 9, Bailey 8 - Samoura 21, Williams21, Vyroubal 14, Mbida 10, Vlk 9, Šafařík 3.

Konečný stav série: 2:0.

Druhá série předkola: Kolín - Ostrava 0:2 (76:83, 57:82)