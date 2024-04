Z desátého místa půjdou do předkola play – off basketbalisté BK Redstine Olomoucko. O možnost vyhrát skupinu A2 přišli domácí porážkou 75:95 s Ostravou v posledním kole nadstavbové části Kooperativa NBL. Výsledek rozhodl o tom, že Hanáci v předkole nasazí na USK Praha.

Povzbuzování ostravských fanoušků při zápase v Olomouci | Video: Deník/David Kubatík

TEXT: BK Redstone Olomoucko

„Předně musím pogratulovat Ostravě k vítězství, byla v utkání lepším týmem. Na našem výkonu se možná projevil náročný program z poslední doby, kdy jsme v rychlém sledu odehráli dva zápasy v Písku a jedno utkání proti Slavii," říkal po zápase olomoucký kouč Andy Hipsher.

Domácím vůbec nevyšel začátek utkání. Ostrava byla živější a dokázala proměnit své šance. Na začátku čtvrté minuty už kouč Andy Hipsher sáhl za stavu 2:11 k oddechovému času. Po něm si Hanáci pomohli střelbou z dálky a v první čtvrtině zaznamenali hned pět trojek. Tu poslední vypálil současně se sirénou Feštr. V tomto okamžiku Olomoucko za stavu 21:20 poprvé vedlo.

Po krátké pauze ještě domácí natáhli své vedení na 25:20, pak se ovšem střelecky odmlčeli a jejich soupeři opět otočil výsledek. V dalších minutách se opakoval scénář z první čtvrtiny. Hanáci se snažili mírnou ztrátu dotáhnout, tentokrát se to nepovedlo, protože závěrečný pokus Grmolenského mířil pouze do obroučky a díky tomu v poločase hosté vedli 39:38.

Po návratu ze šatny si už po třech minutách musel vyžádat pauzu domácí trenér, jehož tým rychle nabral ztrátu šesti bodů. Ani domluva nepomohla a ve 25. minutě už Olomoucko prohrávalo 42:53 a o chvíli později dokonce o čtrnáct bodů, když technickou chybu McBrayera potrestala Nová huť hned čtyřmi body a položila základ k průběžnému výsledku 66:54 po třiceti minutách.

Na začátku poslední periody sice Adamu trefil trojku, po několika útočných ztrátách přesto Nová huť ve 32. minutě odskočila na 72:57. Hráči se pokusili o obrat a o dvě minuty později snížili na 67:74. Čtyři minuty před koncem už ale opět prohrávali o patnáct bodů a definitivně přišli o šanci na obrat.

„Snažili jsme se uspět, ale obtížně jsme se dostávali do tempa. Nedařilo se nám ani ve střelbě trestných hodů, jen to zapadlo do skládačky tohoto střetnutí," uzavřel Andy Hipsher.

BK Redstone Olomoucko - BK NH Ostrava 75:95 (21:20, 17:19, 16:27, 21:29)

Body: McBrayer 18, Adamu 14, Bailey 12, Feštr 12, Olbort 9, Vogt 8, Klepač 2 - M. Svoboda 17, Williams 16, Madden 15, Rhodes 13, Snopek 10, Heinzl 9, Škranc 5, Stevens 4, Majerčák 3, Š. Svoboda 3.

Konečná tabulka nadstavby: 9. Ostrava 15/19, 10. Olomoucko 14/20, 11. Písek 13/21, 12. Slavia Praha 8/26.