FOTO: Olomoucko doma schytalo stovku a ocitlo se nad propastí

Třetí utkání čtvrtfinálové série Kooperativa NBL mezi BK Redstone Olomoucko a Nymburkem domácí v Čajkaréně prohráli 70:102, když už do poločasu nabrali ztrátu jednadvaceti bodů. V sérii na čtyři výhry tak prohrávají už 0:3 na zápasy.

TEXT: BK Redstone Olomoucko

„Nymburku se dařilo střelecky a pokud bude hrát stejně jako dnes, bude v play – off těžce k zastavení. Naši hráči ale dali do zápasu maximum. Proti nejvýše nasazenému soupeři odvedli dobrou práci a nemají žádný důvod, aby odcházeli se svěšenými hlavami,“ řekl po konci utkání kouč Olomoucka Andy Hipsher.

Hostující favorit se podle předpokladů dostal hned na začátku do vedení, Olomoucko ale dokázalo odpovědět a na konci sedmé minuty vyrovnalo na 8:8 po nájezdu Feštra. V závěru čtvrtiny přesto Nymburk odskočil na 19:13, když proměnil dvě trojky v řadě.

Na konci jedenácté minuty už hosté měli na své straně náskok devíti bodů po tříbodové akci Mathona. O chvíli později trefil střelu z dálky Bohačík, k němu se přidal Sehnal a domácí rázem prohrávali 17:32 a brali oddechový čas. Nymburk v jednom okamžiku vedl o devatenáct bodů, Hanái ale dokázali snížit na 29:38, pak ale polabský celek zabral a v poločase vedl při stavu 59:38 o 21 bodů.

Po třech minutách druhého poločasu už Olomoucko prohrávalo 40:68, rychle ale snížilo na 50:70. Ve 26. minutě dokonce na chvíli stáhlo rozdíl pod dvacet bodů, po dalším hostujícím náporu ale Nymburk svůj náskok natáhl na 80:53 a kontroloval průběh zápasu. Deset minut před koncem domácí prohrávali 57:82 a navíc museli dohrávat bez Klepače, kterého spoluhráči museli po jednom ze soubojů odnést z palubovky.

Šternberské volejbalistky padly s Madetou i potřetí a opouštějí extraligu

V poslední čtvrtině se domácí snažili nedostat stovku, ani to se jim však nepodařilo. V polovině předposlední minuty se trefil z dálky Novák a stanovil konečný výsledek 70:102, který Nymburku přinesl postupový mečbol.

Čtvrtý zápas začne na palubovce Čajkarény už zítra, a to znovu od 18 hodin.

„Nemá smysl spekulovat o tom, jak jsme na tom se silami. Tohle je play-off, musíme to zvládnout. Snažili jsme se, co to šlo. Už kvůli fanouškům, kterých přišlo opravdu hodně. Z jejich podpory máme radost, budeme se snažit, abychom Nymburk alespoň jednou doma porazili,“ okomentoval průběh zápasu i hráč Olomoucka Dominik Žák.

BK Redstone Olomoucko - Era Basketball Nymburk 70:102 (13:19, 25:40, 19:23, 13:20)

Body: Vogt 15, McBrayer 14, Bailey 12, Feštr 12, Adamu 8, Žák 8, Olbort 1 - Bohačík 20, Tůma 17, Sehnal 16, Stephens 12, Sukhmail 9, Kovář 7, Sanders 6, Finke 5, Novák 3, Rylich 3, Bell 2, Kříž 2.

Stav série: 0:3.

Ostatní čtvrtfinálové série:

Děčín - Brno 4:0 KONEC (69:64, 94:92, 91:78, 94:81)

Opava - Ostrava 1:1 (87:79, 82:84)

Ústí nad Labem - Pardubice 3:1 (84:64, 78:68, 72:78, 90:85)